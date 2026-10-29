A goleada por 6 a 0 com que o Al-Qadsiah balançou as redes do Al-Riyadh não foi apenas uma vitória qualquer na 12ª rodada da Roshn Saudi League, mas sim um recado estrondoso enviado pelo técnico norte-irlandês Brendan Rodgers a todos os grandes do Campeonato Saudita.

Após a goleada por 6 a 0 na noite de quinta-feira, Rodgers compareceu à coletiva de imprensa após a partida para revelar os bastidores da transformação impressionante de sua equipe entre os dois tempos, e lançou uma surpresa sobre o sofrimento de seu time diante da pressão de um calendário implacável.

O segredo da transformação: a aproximação entre as linhas

Rodgers elogiou a atuação de seus jogadores, afirmando: "O resultado e a atuação foram excelentes, e gostei do que o Al-Riyadh apresentou no primeiro tempo, pois mudou o esquema tático e o plano, e seu treinador fez um trabalho maravilhoso".

Ele explicou que sua equipe, apesar de ter marcado dois gols no primeiro tempo, precisava se esforçar mais, algo que foi corrigido entre os dois tempos: "Conversamos sobre a necessidade de aproximar mais as linhas e melhorar o posicionamento", destacando que esse ajuste simples fez a diferença, já que a marcação sob pressão melhorou significativamente no segundo tempo, com maior posse de bola e a demonstração da verdadeira qualidade, e seus jogadores se tornaram mais rápidos e mais objetivos após o intervalo.

Al-Jaber e Sinjari: a recompensa dos esforçados

O treinador não se esqueceu de elogiar os jovens que participaram, e disse com visível satisfação: "Estou feliz com a participação de jogadores que não apareceram muito, Al-Jaber entrou e esteve à vontade, e Sinjari marcou, ambos trabalham com dedicação, e me alegrou vê-los aproveitar essa oportunidade".

Sobre as seis vitórias consecutivas que conquistou na cidade de Riade desde sua chegada em dezembro passado, Rodgers surpreendeu a todos com sua resposta: "Eu não sabia que havíamos conquistado seis vitórias consecutivas. Gosto da cidade de Riade, e queremos jogar aqui e apresentar um futebol excelente".

E acrescentou em tom ambicioso: "Tentamos colocar o Al-Qadsiah no mapa do futebol saudita, e quando você vem a Riade para enfrentar grandes clubes, vence as partidas e apresenta uma ótima atuação, isso me deixa extremamente feliz".

Não somos robôs: declaração que abala a Roshn

Apesar da série de vitórias e da liderança, Rodgers enviou um recado forte sobre o sofrimento físico de sua equipe, revelando que o Al-Qadsiah possui o menor número de dias de recuperação em comparação com os grandes times.

E disse: "Isso faz uma grande diferença física, especialmente quando você joga na sexta, depois na segunda e depois na quinta", destacando o efeito da alta umidade em Al-Khobar, que esgota a energia dos jogadores.

Encerrou sua declaração com uma frase que permanecerá como símbolo desta fase: "Os jogadores não são robôs, mas sim seres humanos que sentem cansaço, e o que apresentaram fisicamente desde o início da temporada é algo fantástico".

O treinador previu que o desempenho do Al-Qadsiah vai melhorar ainda mais com a amenização do clima e o retorno dos lesionados, expressando sua total satisfação com os resultados da equipe na Liga dos Campeões da Ásia Elite e sua posição atual na Roshn Saudi League, e reafirmando sua confiança de que o melhor ainda está por vir.