Robin van Persie revela uma grande notícia: "Vou te dar a citação que você está procurando"

Robin van Persie dedicou um longo momento no domingo para refletir sobre a saída de Dennis te Kloese do Feyenoord. Após o empate em 1 a 1 contra o AZ, que garantiu o segundo lugar aos rotterdameses, o técnico falou com grande apreço sobre o diretor. Segundo Van Persie, Te Kloese desempenhou um papel fundamental dentro do clube e em seu desenvolvimento pessoal como treinador.

Logo após o apito final, os dois se encontraram no De Kuip. Van Persie colocou Te Kloese em destaque e achou que o público deveria prestar-lhe uma homenagem adequada. O treinador enfatizou que o diretor deu tudo de si pelo Feyenoord durante anos e que, por isso, a homenagem vinda das arquibancadas era totalmente merecida.

“Houve muita emoção”, contou Van Persie diante das câmeras após o jogo. “Alegria, alívio, na verdade, tudo ao mesmo tempo. Desde o primeiro dia, o Dennis me ajudou imensamente, tanto pessoalmente quanto como treinador. Ele sempre me apoiou e eu a ele também. É assim que deve ser.”

Van Persie ficou visivelmente emocionado com a despedida de Te Kloese. Segundo o treinador, é mais do que lógico que os torcedores tenham demonstrado seu apreço pelo dirigente que está de saída. “Ele mereceu isso”, disse Van Persie. “Ele fez um trabalho incrível pelo clube e sempre se dedicou de corpo e alma ao Feyenoord.”

Apesar da despedida emocionante, o que predominou no De Kuip foi a satisfação com o resultado esportivo. Graças ao empate contra o AZ, o Feyenoord garantiu definitivamente o segundo lugar na Eredivisie. Com isso, o clube assegurou uma excelente posição de partida para a próxima temporada.

A próxima temporada já é, aliás, um tema importante para a diretoria do clube. Durante a coletiva de imprensa, Van Persie indicou que, juntamente com sua comissão técnica, fará uma avaliação detalhada do elenco. Nas próximas semanas, deve ficar claro em quais posições o Feyenoord pretende se reforçar.

Sobre seu próprio futuro, Van Persie não deixou margem para dúvidas. O técnico enfatizou que continuará à frente do time no De Kuip na próxima temporada. “Ainda tenho contrato”, afirmou com determinação. “Na próxima temporada, serei o técnico do Feyenoord. Acho que essa é a frase que você estava procurando, não é? Vou te dar uma mãozinha, haha.”