Robin van Persie elogia o “jogador de classe” da seleção do Feyenoord

Gernot Trauner está de volta ao Feyenoord, para grande satisfação do técnico Robin van Persie. O zagueiro central austríaco (34) ainda não jogou nenhum minuto nesta temporada devido a uma lesão persistente no tendão de Aquiles.

Nas últimas semanas, Trauner tem treinado cada vez mais com o grupo. Van Persie vê esse desenvolvimento de forma muito positiva, embora ainda seja uma incógnita se o veterano terá tempo de jogo nas últimas semanas desta temporada.

“Sempre que ele treina conosco, fico realmente muito feliz. Ele é um jogador de primeira”, comemorou Van Persie na sexta-feira, na coletiva de imprensa que antecedeu o jogo fora de casa contra o FC Volendam, no domingo.

“Gernot também está se esforçando muito. Vamos ver aonde isso nos leva. Em relação ao período que se aproxima e à próxima temporada”, diz Van Persie, referindo-se ao fato de que o contrato de Trauner, que expira em 1º de abril, foi oficialmente rescindido. Esse é um procedimento padrão para jogadores com contratos que terminam no verão.

“Estou especialmente feliz por vê-lo agora com mais frequência no campo de treino, pois é muito especial que, depois de ficar tanto tempo fora de jogo, ele consiga atingir esse nível. Não são muitos os jogadores que conseguem isso”, afirmou Van Persie, que também comentou sobre a condição física de Anis Hadj Moussa.

O ponta-esquerda saiu lesionado contra o Ajax e, por isso, teve que deixar de lado os jogos da seleção da Argélia. “Ele voltou na semana passada, treinou de forma adaptada e continua fazendo isso esta semana. Portanto, vamos ter que esperar para ver como fica até domingo”, esclareceu o técnico do Feyenoord.