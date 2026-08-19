Roberto Carlos responde pela primeira vez aos rumores sobre sua conversão ao Islã

O ex-craque brasileiro Roberto Carlos respondeu aos rumores que se espalharam com força sobre sua suposta conversão ao Islã após seu casamento com a marroquina Souhaila Al-Tahiri.

Segundo as informações divulgadas pela imprensa turca, Carlos, de 53 anos, teria se convertido ao Islã há cerca de 4 semanas, depois de recitar a Shahada durante um encontro com o Sheikh Jihad Hamada, uma das figuras conhecidas nos meios da comunidade islâmica no Brasil.

Aumentou ainda mais a repercussão dessas alegações uma publicação do deputado do Partido da Justiça e Desenvolvimento turco, Ali Şahin, que falou sobre um encontro que teve com diversos representantes da comunidade islâmica no Brasil.

Şahin disse, por meio de sua conta na plataforma "X" há dois dias, que se encontrou com o Sheikh Jihad Hamada, residente na cidade de São Paulo, durante uma visita à União Beneficente Brasileira dos Jovens Muçulmanos, e que o Sheikh o informou que Carlos estava em contato com ele há muito tempo, antes de visitá-lo há 4 semanas, recitar a Shahada e escolher o Islã.

Mas Carlos quebrou o silêncio e enfatizou que os rumores que circulam sobre sua conversão ao Islã são "falsos".

A lenda do Real Madrid disse, em declarações ao jornal saudita "Okaz", nesta quarta-feira: "Tenho o máximo respeito pelo Islã, e é maravilhoso ver minha esposa rezando, mas os rumores que circulam sobre a minha conversão ao Islã são falsos".

E sobre a cerimônia de casamento, que aumentou as especulações sobre sua conversão ao Islã, acrescentou: "A celebração foi realizada em mais de um formato; fizemos questão de realizar cerimônias adequadas às crenças dos membros da família, por serem católicos, além de outras cerimônias adequadas à minha esposa e aos seus amigos muçulmanos".

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