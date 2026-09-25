Roberto Carlos expõe drama financeiro e afirma ter perdido 99% do que ganhou na carreira: "Conta zerada"

"Tive problemas com pessoas que me deixaram a conta zerada. Por causa de empresários e questões familiares, perdi 99% de tudo o que tinha ganhado no futebol. Cometi erros e, por isso, peço aos mais jovens que não façam o mesmo", afirmou.

Roberto Carlos revelou detalhes de um dos períodos mais difíceis de sua vida financeira. Em participação no Portugal Football Summit, em Portugal, o ex-lateral contou que perdeu 99% de tudo o que havia conquistado durante a carreira no futebol após enfrentar problemas com empresários e questões familiares.

Segundo o pentacampeão mundial, a situação aconteceu de forma repentina. Roberto Carlos contou que enfrentava problemas com um ex-empresário e também uma questão familiar quando recebeu documentos que, até então, desconhecia.

"Numa quinta-feira, fui dormir à meia-noite e, na sexta-feira, recebi um monte de papéis que nem sabia que existiam. Ali perdi toda a minha história", revelou.

Apesar do impacto financeiro, o ex-jogador conseguiu reorganizar a vida com a ajuda de um amigo. Roberto Carlos também destacou que começou a se preparar para o pós-carreira antes mesmo de pendurar as chuteiras, buscando alternativas para continuar utilizando sua imagem e experiência no futebol.

"Sempre pensei no pós-carreira. Significa construir uma história como jogador e usar sua imagem. Quando decidi parar de jogar futebol, já tinha licença de diretor esportivo e trabalhava com muitas marcas", explicou.

Aos 53 anos, Roberto Carlos é embaixador do Real Madrid, clube pelo qual disputou 527 partidas e conquistou três títulos da Liga dos Campeões, entre outras taças. Pela seleção brasileira, foram 127 jogos e a conquista da Copa do Mundo de 2002.