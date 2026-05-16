Robert Lewandowski deixa o FC Barcelona após quatro temporadas

O craque Robert Lewandowski deixará o FC Barcelona no final desta temporada. O próprio jogador polonês de 37 anos anunciou a notícia no sábado à tarde, através do Instagram.

Lewandowski não só postou um vídeo com vários momentos marcantes, mas também um texto. “Após quatro anos repletos de desafios e muito trabalho, é hora de seguir em frente. Parto com a sensação de que a missão foi cumprida. Quatro temporadas, três campeonatos.”

“Nunca esquecerei o carinho que recebi dos torcedores desde meus primeiros dias. A Catalunha é o meu lugar no mundo. Obrigado a todos que conheci ao longo desses quatro anos maravilhosos.”

Em seguida, Lewandowski dirige-se a uma pessoa em particular. “Um agradecimento especial ao presidente Joan Laporta por me dar a oportunidade de viver o capítulo mais incrível da minha carreira.”

“O Barça está de volta ao lugar onde pertence. Viva o Barça. Viva a Catalunha”, conclui o experiente artilheiro com orgulho.

O Barcelona contratou Lewandowski do Bayern de Munique em 2022 por 45 milhões de euros. Ele marcou 119 gols em 191 partidas pelo Blaugrana.