Robert Eenhoorn assina contrato gigantesco com o Feyenoord

A partir desta terça-feira, o Feyenoord é, de fato, proprietário do De Kuip, uma vez que detém uma participação majoritária de mais de 95% no estádio. É o que anunciaram os dirigentes do clube de Roterdã por meio dos canais oficiais.

Na sala da diretoria do De Kuip, o diretor-geral Robert Eenhoorn e o diretor financeiro Pieter Smorenburg assinaram, em nome do clube, a aquisição de novas ações. Com isso, a aquisição do De Kuip pelo Feyenoord está oficialmente concluída.

O Feyenoord está muito orgulhoso deste importante acordo para o futuro do clube. “A assinatura marca o ponto final de um processo de vários anos, no qual o clube e o estádio manifestaram o desejo de seguir juntos. Os primeiros passos concretos para a unificação concretizada hoje foram dados no verão de 2024, com uma chamada Carta de Intenções entre o clube e o estádio.”

“Amplas negociações entre todas as partes resultaram, em seguida, na aprovação da aquisição, quando a grande maioria dos acionistas do De Kuip votou a favor da unificação durante uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) em meados de junho de 2026. No último dia 1º de julho, a Autoridade de Defesa do Consumidor e do Mercado também aprovou formalmente a fusão entre o clube e o estádio.”

“A unificação do clube e do estádio significa que o Feyenoord disponibilizará, a partir de agora, recursos adicionais para manutenção em atraso e melhorias no conforto, no ambiente e nas oportunidades comerciais. Além disso, está sendo dada especial atenção ao longo prazo, para que um De Kuip renovado possa continuar sendo, por muitos anos, o coração pulsante do Feyenoord.”

A conclusão desse processo, aliás, pode ser creditada a Dennis te Kloese. Ele partiu no início deste verão para o CF Monterrey, do México. Eenhoorn acabou precisando apenas assinar o documento.