Rob Dieperink foi preso em Londres; a FIFA retira o árbitro da Copa do Mundo

Rob Dieperink está envolvido em um escândalo, segundo o jornal De Telegraaf. O árbitro holandês e oficial internacional do VAR foi detido após a partida da Liga Conferência entre Crystal Palace e Fiorentina, em Londres, sob suspeita de três crimes, incluindo abuso sexual de um menor. Entretanto, todas as acusações contra Dieperink foram arquivadas pela polícia londrina por falta de provas.

Dieperink atuou como VAR no dia 9 de abril durante a partida das quartas de final entre Crystal Palace e Fiorentina. De acordo com reportagem do The Sun, “um oficial da UEFA” teria entrado em contato com um rapaz de 17 anos no hotel e tentado levá-lo para seu quarto. Haverá também ocorrido contato físico indesejado.

Durante a partida, o rapaz procurou a polícia. Ao retornar ao hotel, Dieperink foi preso na presença de outros funcionários da UEFA. O holandês foi levado para interrogatório e posteriormente liberado, enquanto a investigação continuava.

Correspondência entre o advogado de Dieperink e a polícia de Londres revela que duas suspeitas foram rapidamente retiradas, conforme confirma o jornal De Telegraaf após análise. Tratava-se de comunicação de caráter sexual com um menor e posse de uma foto ou pseudofoto de um menor. A terceira acusação, a suposta agressão sexual, também foi posteriormente arquivada por falta de provas.

De acordo com as reportagens, Dieperink cooperou plenamente com a investigação desde o início e disponibilizou imediatamente seu telefone e laptop às autoridades. A KNVB foi informada logo após o incidente e decidiu mantê-lo como árbitro para partidas na Holanda.

No âmbito internacional, o caso teve graves consequências para Dieperink. A FIFA decidiu não convocar Dieperink — que normalmente é o VAR titular do árbitro Danny Makkelie — para a Copa do Mundo no Canadá, no México e nos Estados Unidos. A entidade mundial do futebol afirma que deseja contar apenas com árbitros de conduta irrepreensível. O francês Willy Delajod acabou sendo adicionado à lista de árbitros como VAR suplente.

Um porta-voz da KNVB enfatizou que denúncias de comportamento indesejável são sempre levadas a sério. “Rob Dieperink colaborou plenamente desde o início e foi totalmente transparente com a KNVB. Com base em todas as informações disponíveis, não vemos motivos para não designá-lo para partidas do campeonato holandês”, afirmou a federação.

Dieperink também se pronunciou sobre a situação. “Fico muito triste por ter sido acusado injustamente”, disse ele ao De Telegraaf. “As acusações foram refutadas e o caso foi arquivado após uma investigação adequada e minuciosa. É uma pena que a FIFA tenha decidido não me designar mais para a Copa do Mundo.”