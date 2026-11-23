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O astro argelino Riyad Mahrez pôs fim às especulações sobre uma possível desistência da aposentadoria da seleção e um retorno à equipe nacional. Ele garantiu que sua trajetória com a Argélia realmente terminou e ressaltou que o momento atual exige dar à nova geração todas as oportunidades para assumir a responsabilidade.

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As declarações do ex-capitão da Argélia vieram depois de ele contribuir para a vitória do seu time, o Al-Shamal, do Catar, sobre o Al-Ahli, da Arábia Saudita, por 3 a 2, na segunda-feira, pela quinta rodada da Liga dos Campeões da Ásia Elite. Mahrez abordou vários temas ligados à seleção do seu país, começando pelo seu futuro na equipe nacional, passando pela pesada derrota para o Togo e chegando à sua posição sobre as mudanças esperadas na comissão técnica comandada por Ibrahim Hamdani.

Mahrez encerrou a polêmica sobre uma possível volta atrás na aposentadoria da seleção. Ele afirmou que a decisão é definitiva e que sua última aparição com a camisa da Argélia foi na Copa do Mundo de 2026, quando decidiu deixar o campo sem intenção de voltar.

"Para mim, acabou, está tudo encerrado. Meu último jogo foi na Copa do Mundo. Quando saí de campo, disse que era o meu último jogo", declarou o astro argelino.

Mahrez explicou que a seleção argelina conta com uma nova geração que precisa de apoio e confiança, longe da pressão de ter de vencer todas as partidas. Ele lembrou que as gerações anteriores também passaram por períodos difíceis antes de chegar aos títulos.

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"Como eu disse mais uma vez, há uma nova geração agora, há jogadores que precisam ter a oportunidade de se expressar, e é preciso permitir que eles vivam momentos difíceis. Nem todos os momentos serão bons, todos nós passamos por isso", acrescentou.

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"Antes de ganharmos a Copa Africana de Nações, vivemos momentos muito difíceis, e mesmo depois do título passamos por fases complicadas. Como eu disse, isso faz parte do processo. Não podemos vencer sempre, embora eu saiba que a nossa torcida e o nosso povo cobram muito, mas isso é o futebol", prosseguiu.

O ex-capitão da Argélia reforçou sua confiança no grupo atual e pediu que os jogadores tenham um ambiente adequado para evoluir e aprender com os fracassos: "Eles precisam aprender com as derrotas. Eu confio neles. Eles precisam estar cercados pelas pessoas certas e, se Deus quiser, este grupo vai viver muitos bons momentos".

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Mahrez também comentou a pesada derrota da seleção argelina para o Togo por 3 a 0, em Lomé. Ele contou que acompanhou parte da partida em Doha, capital do Catar, mas disse não se considerar a pessoa certa para fazer julgamentos definitivos sobre o que aconteceu, dadas as particularidades dos jogos disputados no continente africano.

"A verdade é que não sou a pessoa certa para dar opinião sobre isso, mas é claro que assisti a uma parte do jogo. Eu estava aqui em Doha", disse.

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"Nós conhecemos a África, as coisas não são fáceis. Há jogadores que entraram em campo e nunca tinham jogado na África, e isso também não é fácil para eles. É preciso entender as circunstâncias em torno da partida", acrescentou.

Mahrez destacou que as derrotas são uma parte natural da caminhada de qualquer seleção. Para ele, o mais importante não é o que aconteceu contra o Togo, mas a reação dos jogadores e a capacidade de recuperar o equilíbrio na próxima etapa.

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"Como eu disse, isso faz parte do futebol. Eles precisam perder e cair para conseguirem se levantar de novo. Venceram em casa por 1 a 0 e depois perderam fora. O mais importante é ver como eles vão reagir depois dessa derrota", continuou.

"Acho que eles vão agir da maneira que eu falei. Há uma geração excelente, com muitos jogadores de destaque. Tudo o que eles precisam é que as pessoas ao redor façam um bom trabalho para ajudá-los e extrair o melhor deles", completou.

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Sobre os desdobramentos em torno do futuro do treinador Ibrahim Hamdani, Mahrez se recusou a responsabilizar qualquer parte pela queda de rendimento da seleção argelina, seja a comissão técnica ou a federação local. Ele afirmou não ter informações suficientes para avaliar o trabalho, mas apontou a pouca experiência do técnico na função.

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"Não tenho nada a dizer sobre isso. Não conheço esse treinador, mas sei, de longe, que ele obviamente não tem muita experiência como técnico", disse Mahrez.

"Não sei se o treinador é o problema. A federação? Não, de forma alguma. Não estou aqui para dizer se a federação é a responsável ou não", acrescentou.

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Assim, Mahrez fechou a porta para um possível retorno à seleção argelina e deixou a responsabilidade nas mãos da nova geração, num momento em que o futebol da Argélia vive uma fase que exige corrigir os tropeços recentes e se preparar para os próximos compromissos, em meio à expectativa sobre o destino da comissão técnica e as possíveis mudanças na seleção.