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O astro argelino Riyad Mahrez voltou aos holofotes no duelo contra seu ex-clube, o Al-Ahli, da Arábia Saudita, ao ter papel de destaque na vitória eletrizante do Al-Shamal, do Catar, por 3 a 2, pela quinta rodada da Liga dos Campeões da Ásia Elite. Na partida, o time catariano protagonizou uma virada histórica depois de estar perdendo por dois gols.

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O astro argelino Riyad Mahrez voltou aos holofotes no duelo contra seu ex-clube, o Al-Ahli, da Arábia Saudita, ao ter papel de destaque na vitória eletrizante do Al-Shamal, do Catar, por 3 a 2, pela quinta rodada da Liga dos Campeões da Ásia Elite. Na partida, o time catariano protagonizou uma virada histórica depois de estar perdendo por dois gols.

Em entrevista à imprensa, Mahrez falou sobre o que sentiu após a vitória sobre o Al-Ahli e garantiu que o confronto não foi nada fácil, levando em conta a força do time saudita e o fato de vários jogadores estarem vivendo sua primeira experiência no torneio continental.

"Graças a Deus. Claro que não foi fácil. O Al-Ahli continua sendo um grande clube, e há muitos jogadores disputando esta competição pela primeira vez. Por isso, estar perdendo por dois gols e depois conseguir virar o placar é uma pequena conquista, e estamos felizes com isso", disse o astro argelino.

"O mais importante para nós, e para mim também, é a classificação. Temos que tentar chegar à próxima fase, se Deus quiser", acrescentou.

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Mahrez também abordou o lado emocional do confronto, já que defendeu o Al-Ahli por três temporadas e conquistou vários títulos com o clube. Ele afirmou que a partida teve um significado especial para ele, ainda que quisesse vencer.

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"Claro, como eu já disse antes, há algumas emoções e sentimentos, porque era um jogo contra o meu ex-clube. Joguei três anos lá e ganhamos juntos alguns títulos. As coisas poderiam ter terminado de uma forma melhor entre mim e o Al-Ahli, mas isso é o futebol", explicou.

"Eu queria vencer esta partida, não por ser contra o meu ex-clube, mas porque é a Liga dos Campeões da Ásia. E o mais importante para mim, como eu disse, é a classificação", continuou.

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O ex-capitão da seleção argelina fez questão de enviar uma mensagem especial à torcida do Al-Ahli, que segue mantendo uma relação especial com ele mesmo após sua saída do clube. Ele garantiu que o carinho é recíproco e que os torcedores não têm culpa pela forma como terminou sua passagem pelo time saudita.

"A torcida do Al-Ahli tem um lugar especial e enorme no meu coração. E, claro, o que aconteceu não é culpa deles. Sei muito bem que eles gostam muito de mim, e eu também sinto o mesmo por eles", declarou Mahrez.

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O astro argelino encerrou dizendo: "Obrigado a eles pelo apoio ao longo dos últimos anos e até hoje. Agora seguimos em frente e olhamos para o futuro, graças a Deus".