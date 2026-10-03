O argelino Riyad Mahrez definiu seu próximo destino após a saída do Al-Ahli da Arábia Saudita, ao ficar perto de se transferir para o clube catari Al-Shamal, em um passo que leva o craque argelino de volta ao clima das competições asiáticas mais uma vez.

De acordo com o que informou o jornalista italiano Fabrizio Romano, Mahrez concordou verbalmente em se juntar ao Al-Shamal, com um acordo alcançado em relação a um contrato de curta duração, cabendo ao jogador concluir os procedimentos finais de sua transferência para o clube catari. Esse passo vem após sua saída do Al-Ahli em junho passado, quando se tornou jogador livre.

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Mahrez viverá uma nova experiência no Catar após três temporadas que passou com o Al-Ahli, depois de ter contribuído, durante seu período no clube saudita, para a conquista da Liga dos Campeões da AFC Elite, antes de encerrar sua ligação com a equipe no verão passado.

A transferência de Mahrez para o Al-Shamal carrega um caráter especial, sobretudo porque o clube catari participa da Liga dos Campeões da AFC Elite nesta temporada, torneio que o jogador argelino conhece bem, o que lhe dá a oportunidade de continuar aparecendo no cenário continental.

O compromisso mais destacado no início da nova experiência de Mahrez será o confronto com seu ex-clube, o Al-Ahli, já que o Al-Shamal deve enfrentar o "Al-Raqi" no próximo dia 23 de novembro, pela Liga dos Campeões da AFC Elite, no primeiro duelo que reunirá o craque argelino e seu antigo clube desde sua saída.

Assim, Mahrez terá um encontro emocionante diante do Al-Ahli, mas desta vez com a camisa do Al-Shamal do Catar, em uma partida que o levará de volta ao clube cujas cores defendeu desde 2023, antes de abrir uma nova página em sua carreira dentro da região árabe.