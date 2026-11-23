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A saída do argelino Riyad Mahrez do Al-Ahli, da Arábia Saudita, não foi apenas a transferência de um jogador de um time para outro. Ela deixou para trás memórias pesadas e difíceis de superar, sobretudo porque o nome dele ficou ligado a conquistas históricas do clube. O curioso é que o jogador, que deixou o clube de uma forma que não esteve à altura do que fez com aquela camisa, voltou para impor ao ex-time uma das lembranças mais dolorosas: comandou a reação do Al-Shamal, do Catar, contra o Al-Ahli, mesmo sem estar com a forma física ideal.

Mahrez, considerado um jogador de grande valor técnico, deixou o Al-Ahli no último verão com a rescisão do contrato, encerrando sua passagem pelo time após ajudar na conquista da Liga dos Campeões da Ásia Elite nas duas últimas edições consecutivas. Embora sua trajetória no clube tenha tido momentos excepcionais, a forma como a relação entre as partes terminou abriu muito espaço para discussões sobre o valor do jogador e sobre o que ele ainda poderia ter oferecido se tivesse ficado.

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O astro argelino se transferiu para o Al-Shamal, mas não fez uma pré-temporada ideal que o ajudasse a atingir seu melhor nível físico e técnico. Mesmo assim, não precisou de muito tempo para provar que talento e experiência podem fazer a diferença, mesmo quando o jogador não está no auge da forma.

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O Al-Ahli abriu dois gols de vantagem e parecia caminhar para decidir o confronto, mas a entrada em cena de Mahrez mudou completamente o panorama. O argelino participou da reação ao dar uma assistência e contribuir para outro gol, aparecendo justamente nos momentos em que o Al-Shamal precisava de um jogador capaz de mudar o ritmo da partida e criar perigo.

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A contribuição de Mahrez não se resumiu a números em um jogo qualquer. Ela levou uma mensagem dolorosa à torcida do Al-Ahli, que viu um jogador com quem já havia conquistado glórias continentais liderar um adversário na virada após estar perdendo por dois gols. O homem que brilhou com a camisa do clube no torneio continental voltou a lembrar a todos da qualidade e da experiência que possuía, mas desta vez do outro lado.

Enquanto o Al-Ahli fazia uma atuação que o deixava perto da vitória, viu-se diante de um jogador que sabe muito bem como punir os adversários quando recebe espaço e oportunidade. Mahrez não precisou de uma partida inteira brilhante para deixar sua marca: aproveitou a experiência e seus toques decisivos para dar ao Al-Shamal um impulso que mudou a cara do confronto.

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Assim, a partida se transformou em um cenário cheio de contradições: um jogador que não deixou o Al-Ahli da maneira compatível com o tamanho de suas conquistas, mas que precisou apenas de lampejos de talento para devolver à torcida as lembranças dos títulos dourados e fazê-la se perguntar o que o time perdeu com sua saída. Riyad Mahrez provou mais uma vez que o verdadeiro valor de um jogador não se mede apenas pela condição física, mas pela capacidade de fazer a diferença quando a partida pede o toque de um craque.