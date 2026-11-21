O Al-Ahli venceu o Al-Nassr por 3 a 1 na noite de ontem, sexta-feira, no Estádio Alinma, em Jeddah, em partida adiada da 9ª rodada do Campeonato Saudita.
O jogo foi marcado pelo brilho de Galeno, que anotou o terceiro gol no primeiro minuto dos acréscimos do primeiro tempo, com um chute forte de fora da área que o brasileiro Bento, goleiro do Al-Nassr, não conseguiu segurar.
Logo após marcar, o ponta brasileiro foi até a lateral do campo apontando para o joelho, em uma comemoração cujo verdadeiro significado alguns não entenderam, até que o jornal saudita "Al Riyadiyah" revelasse o motivo.
A história por trás da comemoração remonta a 29 de abril passado, quando o Al-Nassr venceu o Al-Ahli por 2 a 0, pelo Campeonato Saudita, resultado que afastou consideravelmente o Al-Ahli da briga pelo título.
Naquela partida, Galeno sofreu uma forte lesão no joelho após se chocar com o compatriota Bento. Ele caiu no gramado sentindo dores e deixou o campo de maca.
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O curioso foi o que fez o perfil oficial do Al-Nassr no Instagram após o jogo: publicou um vídeo do momento em que o ponta brasileiro se lesionou, com a legenda: "Aumente o som e viva o momento com a gente".
A atitude irritou muito Galeno, que respondeu questionando o motivo da publicação e se a lesão dele havia deixado o Al-Nassr feliz, antes de postar um gol seu contra o Al-Nassr com o comentário irônico: "Entendo a raiva de vocês, claro. Peço desculpas".
Segundo o jornal saudita, esse episódio foi o principal motivo da forma como Galeno comemorou o gol, apontando para o joelho.
Vale lembrar que o gol repetiu os chutes decisivos com os quais Galeno ajudou o Al-Ahli a definir partidas importantes, sobretudo na AFC Champions League Elite.
Ninguém esquece o gol do astro brasileiro contra o japonês Kawasaki Frontale, na final da AFC Champions League Elite 2025, que levou o Al-Ahli à vitória por 2 a 0 e à conquista do título pela primeira vez em sua história.
Galeno repetiu os chutes decisivos na edição da temporada passada, marcando um gol na vitória sobre o malaio Johor Darul Ta'zim, nas quartas de final, e outro no triunfo sobre o japonês Vissel Kobe, na semifinal.
Esses chutes foram protagonistas na campanha que levou o Al-Ahli à final da AFC Champions League Elite 2026, na qual o clube conquistou o título pela segunda vez consecutiva, ao vencer o japonês Machida Zelvia na decisão com gol de Firas Al-Buraikan.
Deixando de lado o gol e a comemoração, Galeno provocou outra polêmica por causa de um lance da partida, no qual alguns pediram sua expulsão.
O lance aconteceu aos 61 minutos, quando Abdullah Al-Hamdan, atacante do Al-Nassr, fez uma entrada forte no brasileiro Roger Ibañez, zagueiro do Al-Ahli, antes de Galeno entrar nele com a mesma força.
O árbitro argentino Facundo Tello deu cartão amarelo a Al-Hamdan e a Galeno pelas entradas violentas, mas o ex-árbitro egípcio Mohamed Kamal Risha discordou da decisão.
Em declarações ao jornal saudita "Al Riyadiyah", Risha afirmou: "O jogador brasileiro (Galeno) deveria ter sido expulso diretamente, porque entrou com a sola da chuteira, usando força excessiva na perna de Al-Hamdan e sem disputar a bola".
E acrescentou: "(O árbitro) se limitou a mostrar o amarelo para Galeno e deu um amarelo merecido a Al-Hamdan por uma entrada segundos antes em Roger Ibañez. Se Tello tivesse apitado após a primeira falta, Galeno teria evitado cometer a segunda".
Se essa opinião estiver correta, é possível dizer que o árbitro argentino influenciou o resultado da partida, sobretudo porque o placar apontava empate por 1 a 1 antes de o Al-Ahli marcar dois gols e garantir a vitória no clássico.