O Chelsea começou a se abrir para a ideia de vender um de seus zagueiros no próximo período, diante do interesse do Paris Saint-Germain em contar com seus serviços, o que o colocaria como candidato a disputar a posição de lateral-direito com Achraf Hakimi no clube francês.

O site "Tribuna" informou que o Chelsea passou a estar disposto a ouvir propostas adequadas para abrir mão do lateral-direito Malo Gusto, depois de avaliar o jogador em cerca de 75 milhões de libras esterlinas durante a última janela de transferências de verão.

O relatório apontou que os dirigentes do clube londrino estão mais abertos a discutir as ofertas apresentadas pelo defensor francês, de 23 anos, o que pode dar ao Paris Saint-Germain a oportunidade de agir para fechar o negócio.

Gusto desperta o interesse do clube francês pela sua capacidade de atuar em mais de uma posição no setor defensivo, uma característica que pode oferecer ao treinador opções adicionais na escalação, especialmente na lateral-direita, ocupada pelo marroquino Achraf Hakimi.

Apesar de se sentir confortável no Chelsea sob o comando do técnico Xabi Alonso, o jogador quer obter garantias sobre sua participação regular no time titular, o que pode influenciar seu futuro no clube inglês.

O defensor francês disputou 141 partidas com a camisa do Chelsea desde que chegou ao clube, vindo do Lyon, marcando três gols e dando 18 assistências em diferentes competições.

O relatório não revelou nenhuma proposta oficial do Paris Saint-Germain, mas esclareceu que a disposição do Chelsea de ouvir ofertas pode abrir a porta para uma movimentação do clube francês, que estuda reforçar suas opções defensivas, sendo que a posição final de Gusto permanece ligada às suas chances de jogar e ao seu papel dentro da equipe.