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Yosua Arya
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Rio Ferdinand aponta substituto “ideal” para Michael Carrick enquanto crise do Manchester United se aprofunda

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Michael Carrick está à beira da demissão depois que um início de temporada desastroso deixou o Manchester United na zona de rebaixamento. Em meio a intensas especulações sobre quem poderia substituí-lo, Rio Ferdinand apontou Mauricio Pochettino como o candidato ideal para reconstruir o elenco abalado.

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Carrick se aproxima da saída

Carrick está perto de ser demitido após um início desastroso de temporada 2026/27. O United ocupa a 18ª posição na Premier League antes da pausa de novembro para jogos de seleções, apenas um ponto acima do último colocado. A diretoria de Old Trafford está avaliando a situação do treinador.

Uma mudança no comando técnico parece inevitável, enquanto o clube tenta desesperadamente salvar sua temporada no futebol inglês. Vários nomes de peso foram associados ao cargo, entre eles Eddie Howe, Julian Nagelsmann e Antonio Conte. No entanto, Pochettino surgiu recentemente como um forte candidato para assumir o comando.

Ferdinand aponta seu candidato ideal para o cargo de treinador

Ferdinand, ex-zagueiro do United, acredita que Pochettino é a pessoa certa para assumir o cargo. O treinador de 54 anos assinou uma renovação de contrato com a seleção dos Estados Unidos após a Copa do Mundo, mas seu vínculo teria uma cláusula rescisória.

Em seu canal no YouTube, Ferdinand declarou apoio total ao técnico argentino. Ele destacou a capacidade de Pochettino de lidar com os jogadores como fator crucial para um elenco em dificuldades e com pouca confiança.

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“Olho para Pochettino e vejo que uma de suas maiores qualidades é o lado humano da sua gestão e a capacidade de fortalecer a confiança dos jogadores”, explicou Ferdinand. “Isso é muito importante para o Manchester United neste momento, porque temos jogadores demais emocionalmente abalados.”

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Reconstruir um elenco abalado exige paciência

Pochettino tem ampla experiência na Premier League após passagens por Southampton, Tottenham e Chelsea. Ele levou o Tottenham a uma final da Champions League, embora os críticos frequentemente apontem a falta de títulos conquistados por ele na Inglaterra. Ferdinand descartou essas preocupações e insistiu que o clube deve se concentrar em metas realistas, em vez de títulos imediatos.

“Olho para essa lista de nomes e acho que Pochettino é quem mais se destaca por reunir mais das qualidades que buscamos para recuperar e construir um grupo de jogadores”, acrescentou.

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“O nível caiu muito, então precisamos ser realistas sobre onde estamos. Há um processo para voltar ao patamar anterior. Precisamos nos estabilizar e voltar à Champions League.”

Uma difícil viagem a Anfield pela frente

Mais recentemente, Pochettino levou os Estados Unidos à fase eliminatória da Copa do Mundo. Sua equipe terminou em primeiro lugar no grupo antes de sofrer uma pesada derrota por 4 a 1 para a Bélgica nas oitavas de final.

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Resta saber se o United acionará sua cláusula rescisória. O clube precisa agir rapidamente se quiser integrar um novo treinador antes do fim da atual pausa para jogos de seleções. O Manchester United terá um grande desafio quando a Premier League voltar, ainda neste mês. A equipe viajará a Anfield para enfrentar o Liverpool, seu grande rival, em 22 de novembro.