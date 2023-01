Rio Branco x Athletico-PR ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Paranaense

Equipes entram em campo neste sábado (14), pela primeira rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Rio Branco e Athletico-PR entram em campo neste sábado (14), em Paranaguá, às 16h (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Paranaense. A partida terá transmissão ao vivo da Furacão Live e da NSports, na internet.

Diferentemente dos anos anteriores, o Athletico-PR jogará o estadual com a sua equipe principal. A equipe, agora treinada por Paulo Turra (ex-auxiliar de Felipão), perdeu Abner no meio da semana, negociado com o Betis. Desta forma, Pedrinho deve iniciar pelo lado esquerdo.

Em 31 partidas entre as equipes, o Athletico venceu 21 vezes, além de cinco empates e cinco triunfos do Rio Branco.

Prováveis escalações

Escalação do provável Rio Branco: Macanhan; Renato, Bruno Fandinho e Marcão; Arthur, Bolt, Max, Lunna e Da Silva; Jobson e Cebolinha.

Escalação do provável Athletico-PR: Bento; Khellven, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Pedrinho; Erick, Fernandinho e Terans; Canobbio, Vitinho e Pablo.

Desfalques

Rio Branco

Sem desfalques confirmados.

Athletico-PR

Sem desfalques confirmados.

Quando é?