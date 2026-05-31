Rigaux, diretor do Feyenoord: “Isso é ainda mais difícil agora, porque estou entrando no cargo tarde”

Dévy Rigaux é o novo diretor técnico do Feyenoord, conforme foi confirmado definitivamente na semana passada. O dirigente belga mal pode esperar para começar a trabalhar no clube que ficou em segundo lugar na Eredivisie da Vriendenloterij na última temporada.

Rigaux declarou ao Feyenoord One que este é o momento perfeito para ingressar no Feyenoord. “Estou muito orgulhoso por assumir um novo desafio no Feyenoord. Sempre acompanhei o futebol holandês. O Feyenoord é um clube muito grande, e percebi que a conexão com os torcedores e jogadores transmite muita paixão. O Feyenoord entrou em contato comigo. Isso me pareceu certo desde o início.”

O sucessor de Dennis te Kloese tem um objetivo claro em mente no Feyenoord. “Acho que sou conhecido como alguém com uma visão clara. Como alguém que trabalha com foco quando se trata da política de contratações e vendas. Acho muito importante que você consiga estabelecer uma conexão pessoal com os jogadores que contrata.”

Rigaux mantinha contato regular com Te Kloese, que retorna ao México para assumir o cargo de diretor esportivo do CF Monterrey. “Eram conversas profissionais, sobre transferências. É claro que conheço pessoalmente alguns ex-jogadores do Feyenoord.”

O novo diretor técnico do Feyenoord terá um verão de transferências agitado pela frente. Rigaux ainda não teve tempo de se preparar para isso, o que não é seu jeito habitual de trabalhar. “É verdade que sou conhecido como alguém que também realiza transferências fora do período de transferências. Isso é ainda mais complicado agora, porque estou entrando no cargo tarde. Há muito trabalho acumulado, mas estou ansioso para lidar com isso em equipe, junto com o departamento de olheiros.”

Rigaux também trabalhará em estreita colaboração com Robert Eenhoorn, o novo diretor técnico. “É sempre bom quando um diretor técnico e um diretor geral podem se fortalecer mutuamente. Nas conversas que tive com Robert, sinto que podemos nos complementar”, afirmou o diretor, que veio do Club Brugge e já se sente valorizado no De Kuip.

“Estou encantado com o fato de vocês terem uma visão positiva. É claro que, mais tarde, quero retribuir essa confiança a todos. Farei de tudo, todos os dias, para tornar o Feyenoord bem-sucedido”, assim conclui o ambicioso Rigaux sua primeira entrevista ao canal do clube do Feyenoord.