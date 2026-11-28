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Rick Kruys colocou o NAC Breda no caminho das vitórias. O time já ocupa a segunda posição e está invicto há 12 jogos, embora alguns jogadores tenham tido de pagar um preço por isso.

Na noite de sexta-feira, o NAC venceu o FC Den Bosch com facilidade. Em Breda, o time da casa fez 6 a 2.

Com a vitória, o NAC agora ocupa a segunda posição na Keuken Kampioen Divisie. Apenas o Heracles somou mais pontos.

Kruys, demitido pelo FC Volendam ao fim da temporada passada, vive um bom momento em seu novo clube. Após a partida contra o Den Bosch, Mohamed Nassoh falou à ESPN sobre o trabalho com o ex-jogador do FC Utrecht, entre outros clubes.

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“Ele gosta de brincar, mas também sabe ser rígido quando precisa”, começou o meio-campista. “É um ótimo treinador. Se algo não vai bem, ele cobra todo mundo com firmeza.”

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Kruys também procurou mudar algumas coisas fora de campo no NAC, e teve sucesso. “Não posso mais comer pão com granulado de chocolate no café da manhã. Adoro, mas ele jogou fora. Então agora como um ovo”, disse Nassoh, rindo.

Em seguida, a ESPN perguntou a Kruys sobre a decisão de proibir o granulado de chocolate no NAC. “O capitão tem de dar o exemplo. Pão com granulado de chocolate… Dá para comer melhor”, respondeu Kruys.

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A abordagem do ex-treinador de FC Volendam e VVV-Venlo aparentemente funciona. Em 12 jogos sob o comando de Kruys, Nassoh marcou dois gols e deu sete assistências.

Para comparar, sob o comando de Carl Hoefkens, Nassoh disputou 34 jogos. Naquele período, deu apenas uma assistência e marcou sete gols.