Richarlison se firma no pós-Copa e vira peça indiscutível do ataque de Tite

Atacante de 22 anos será titular na estreia da Copa América contra a Bolívia

Uma lesão no tornozelo tirou Neymar da , e uma temporada irregular em termos físicos e de titularidade diminuiram as chances de Vinícius Junior ser convocado. David Neres tenta mostrar que merece a confiança de Tite. Roberto Firmino e Gabriel Jesus duelam pela função de "9". Com tantos problemas e dúidas, somente um atacante tem lugar cativo na seleção brasileira atualmente: Richarlison.

QUER VER JOGOS AO VIVO OU QUANDO QUISER? ACESSE O DAZN E TESTE O SERVIÇO POR UM MÊS GRÁTIS!

O atleta tem cinco gols em dez partidas com a camisa do . Ele passou a ser convocado como parte da renovação depois da de 2018 e deixou sua marca nos dois amistos de preparação para a Copa América, contra Qatar e Honduras.

Richarlison explodiu no cenário nacional com a camisa do e se transferiu para o em 2017. O início na Premier League foi empolgante, mas tanto o atacante quanto a equipe dos arredores de Londres não mantiveram a boa fase na temporada. O técnico Marco Silva deixou o clube, foi contratado pelo e fez questão de levar o brasileiro consigo.

Não é só na seleção que Richarlison cumpriu o que prometeu. O atacante foi o brasileiro com mais gols na última edição da Premier League, com 13, um a mais que o conterrâneo Roberto Firmino, do vice-campeão . Ele até supera na artilharia nomes badalados como Son Heung-min, do , Leroy Sané, do , e Marcus Rashford, do .

O Brasil encara a nesta sexta-feira, no Morumbi, às 21h30. Será a primeira oportunidade em torneio oficial com a seleção para que Richarlison repita os bons números dos amistosos. Com apenas 22 anos, o atacante tem idade e espaço para fazer desta Copa América apenas um passo inicial.