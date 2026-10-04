Ribéry sobre a Bola de Ouro de 2013: o que mais eu poderia ter feito?

O ex-astro francês Franck Ribéry aproveitou sua visita ao festival esportivo de Trento, no norte da Itália, no fim de semana, para relembrar sua enorme frustração por não ter conquistado a Bola de Ouro em 2013, apesar de sua temporada brilhante com o Bayern de Munique.

O ex-jogador da seleção francesa, de 43 anos, ainda sofre com essa frustração, mas se prepara para iniciar uma nova carreira como treinador.

É provável que a ferida nunca cicatrize, e é isso que o próprio Ribéry admite, pois o ex-astro do Bayern de Munique carrega no coração certa amargura quando se lembra de não ter vencido a Bola de Ouro em 2013.

Após uma temporada deslumbrante com o Bayern de Munique, o ex-jogador da seleção francesa achou que venceria esse prestigiado prêmio individual, mas acabou em terceiro lugar, atrás de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, um resultado que ele ainda sente ser injusto, mesmo após treze anos.

Franck Ribéry declarou durante sua visita ao festival esportivo de Trento, no norte da Itália, em declarações divulgadas pela rede "RMC Sport": "2013 foi o meu ano de ouro".

E acrescentou: "Eu era o melhor jogador do Campeonato Alemão e da Europa. Talvez merecesse a Bola de Ouro. Não vencê-la foi doloroso. Foi uma decepção. Não tenho dificuldade em admitir isso. Foi uma temporada encantadora, venci tudo e tive um desempenho excelente com o Bayern de Munique e com a seleção nacional. O que mais eu poderia ter feito?".

Depois de pendurar as chuteiras em outubro de 2022, após uma última passagem pela Salernitana, Franck Ribéry integrou a comissão técnica do clube italiano até março de 2024. Desde então, concluiu as qualificações para treinador e agora diz se sentir pronto para começar sua nova vida como técnico.

E continuou: "Percebi que mudei de profissão. Para mim, a gestão do time, a empatia e a relação com os jogadores serão coisas extremamente importantes. Isso vem antes das escalações e das táticas. Tive muitos grandes treinadores, como Heynckes e Ancelotti, além de Nicola e Iachini; aprendi algo com cada um deles. Eu gostaria de jogar um futebol ofensivo. Meu time deve recuperar a bola rapidamente e buscar o gol de imediato. Na Europa, sou um grande admirador do Bayern de Munique comandado por Kompany".