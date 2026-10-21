Revolução em San Siro: Milan se rebela e apoia boicote de sua torcida

Em uma atitude sem precedentes de uma grande direção de clube contra o sistema de preços na Itália, o Milan anunciou seu total apoio à torcida e decidiu respaldar o boicote à próxima partida do time diante do Udinese, considerando que o que acontece é uma exploração sistemática do torcedor visitante.

A torcida rossonera pretende boicotar a partida do Campeonato Italiano no próximo domingo, fora de casa, em protesto contra o preço imposto pelo Udinese aos ingressos do time visitante, que chegou a 65 euros (cerca de 73 dólares) por ingresso, um valor que o Milan classificou como chocante.

Em um comunicado oficial de tom contundente, publicado pela agência "Reuters", o Milan afirmou que esses preços elevados não representam apenas um peso financeiro, mas uma ameaça real à unidade da competição, e declarou: "Impor preços exorbitantes aos torcedores do próprio time para assistir às partidas fora de casa não é apenas algo injusto, mas mina a unidade do campeonato num momento em que o Campeonato Italiano precisa se unir para competir com a Premier League inglesa e as demais ligas europeias".

O Milan não se limitou ao apoio moral, mas partiu para o ataque direto e exigiu que a Liga do Campeonato Italiano intervenha de imediato e imponha um teto para os preços dos ingressos de visitantes em todo o campeonato, nos moldes do modelo bem-sucedido aplicado na Premier League inglesa, que não ultrapassa 30 libras esterlinas (cerca de 40 dólares).

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O clube chegou a acenar com uma carta de retaliação séria, advertindo que poderia adotar uma política de reciprocidade. Segundo essa proposta, as torcidas dos clubes que impuserem preços acima da média aos torcedores do Milan enfrentarão preços mais altos ao visitarem o estádio de San Siro, de acordo com os regulamentos do campeonato, destinando-se a receita adicional à fundação do Milan para apoiar iniciativas de caridade.

O clube encerrou seu comunicado com uma mensagem decisiva que teve ampla repercussão: "O futebol italiano não pode prosperar tratando os torcedores de forma diferente com base no tamanho de seu clube".

Essa medida vem confirmar que a crise dos ingressos se tornou crônica na Itália, onde o famoso grupo "Curva Sud" há muito lidera essa luta, depois de ter boicotado a partida do Milan fora de casa diante da Juventus em 2023 pelo mesmo motivo, antes de renovar sua queixa na temporada passada contra Juventus e Torino, sob a acusação de impor preços exagerados às torcidas do time visitante.



