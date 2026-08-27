Em uma reunião de emergência realizada em Mônaco, por ocasião do sorteio das competições europeias de clubes para a temporada 2026/2027, reuniram-se os representantes das federações nacionais membros do comitê executivo da União das Federações Europeias de Futebol, os membros do Conselho Europeu da Fifa e os presidentes das federações nacionais filiadas à Uefa presentes no principado, para discutir a crise em curso dentro da Fifa.

A reunião analisou os desdobramentos da tentativa fracassada do presidente da Fifa de vender uma fatia da Copa do Mundo a investidores externos, um plano que o comunicado descreveu como tendo revelado "uma falha grave de julgamento, um abuso do poder presidencial e uma concepção de liderança incompatível com os deveres do mais alto cargo do futebol mundial".

Mandato total para derrubar o poder individual

Os presentes confirmaram por unanimidade a delegação de poderes ao presidente da União das Federações Europeias de Futebol e à sua administração para adotar todos os meios institucionais, políticos e jurídicos disponíveis a fim de garantir "uma reforma profunda, o restabelecimento de limites adequados ao poder presidencial e a garantia de que a Fifa volte a ser dirigida como uma instituição integrada, e não por meio de um único indivíduo".

O comunicado exigiu, como primeiro passo inegociável, a realização de "uma revisão externa, independente e verdadeira da instituição Fifa Forward, com acesso pleno a todos os documentos, correspondências e registros de tomada de decisão pertinentes", ressaltando que "a Fifa não pode conduzir uma investigação própria e esperar que a comunidade do futebol simplesmente aceite seus resultados".

Retirada de confiança e exigência da saída de Infantino

O comunicado foi além da governança, declarando o colapso da confiança no próprio presidente: "A confiança necessária para o exercício do cargo de presidente da Fifa foi abalada, e não pode ser restaurada com a retirada de uma única proposta, com a emissão de garantias ou com a promessa de reforma tarde demais. O mundo do futebol precisa agora de uma nova liderança capaz de reconstruir essa confiança".

Em uma ameaça direta, a mais grave desde que Infantino assumiu o cargo, a Uefa declarou que "se o atual presidente da Fifa buscar um novo mandato, a Uefa cooperará com as confederações continentais parceiras para garantir que uma alternativa confiável seja apresentada às federações membros, uma alternativa comprometida com a integridade, a responsabilização, o desenvolvimento e a verdadeira mudança institucional".

Os bilhões da Fifa: por que precisamos de investidores?

O comunicado revelou a flagrante contradição no argumento da Fifa, lembrando que a entidade "possui atualmente bilhões de dólares em reservas, dinheiro que pertence às federações membros".

A Uefa anunciou que vai estudar, junto às demais confederações continentais, "a possibilidade de uma liberação responsável de parte das reservas da Fifa em benefício das federações membros, assegurando a preservação da estabilidade financeira", questionando: "Por que o presidente da Fifa acreditou que era preciso recorrer a investidores externos para ampliar o financiamento do desenvolvimento?".

Confirmação por escrito da retirada do projeto e suspensão da saída europeia

O comunicado também revelou que a Uefa obteve uma confirmação por escrito da Fifa de que o projeto "Fifa Forward Enterprise" foi "definitiva e irreversivelmente retirado, e que não voltará a aparecer sob nenhuma forma, estrutura, nome ou outro formato".

Com base nessa confirmação, obtida em 30 de julho, e após consulta às federações nacionais, a Uefa concordou em suspender a retirada das seleções europeias das competições da Fifa para a próxima temporada, incluindo a Copa do Mundo Feminina Sub-20, a Copa do Mundo Sub-17 e a Copa do Mundo Feminina Sub-17, de forma temporária, reafirmando que essa posição permanecerá em revisão contínua e poderá ser reconsiderada de imediato caso as circunstâncias assim exijam.