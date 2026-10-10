As federações europeias de futebol querem acabar o mais rápido possível com a nova Data Fifa de três semanas, informa o the Guardian. Nas últimas semanas, surgiu uma grande insatisfação com a carga pesada sobre os jogadores, o aumento dos problemas de lesão e as consequências financeiras. Durante uma reunião em Berlim, ficou claro na quinta-feira que praticamente todas as federações presentes querem voltar ao antigo sistema.

O calendário internacional do futebol foi ajustado pela primeira vez nesta temporada, fazendo com que as Datas Fifa de setembro e outubro fossem unificadas. Com isso, os países europeus disputaram quatro partidas da Liga das Nações em um intervalo de onze dias. A mudança foi aprovada pela Fifa em 2023.

Principalmente a onda de lesões entre os jogadores de seleções tem causado inquietação. Entre outros, Brian Brobbey, Cody Gakpo, Kylian Mbappé, Alexander Isak, Jan Paul van Hecke e Micky van de Ven enfrentaram problemas físicos durante a Data Fifa. Um presidente de uma federação europeia de futebol chegou a descrever o novo formato ao the Guardian como "um desastre".

Curiosamente, o período mais longo de jogos de seleções foi introduzido justamente para melhorar o bem-estar dos jogadores e reduzir o número de deslocamentos. Segundo as federações europeias, porém, essa medida está tendo o efeito contrário, em parte porque os jogos da Liga das Nações costumam ser mais intensos do que amistosos entre seleções. Além disso, por causa dos interesses em jogo, é mais difícil poupar os grandes nomes durante essas partidas.

Principalmente os países menores do futebol temem ficar em desvantagem com o novo calendário. Em geral, eles dispõem de elencos menos profundos e, por isso, têm mais dificuldade para substituir jogadores importantes de suas seleções. Isso também pode trazer consequências esportivas, já que o desempenho na Liga das Nações é determinante para a classificação à Eurocopa de 2028.

Além das objeções esportivas, as preocupações financeiras desempenham um papel importante. Várias federações indicaram que é difícil dar visibilidade a dois jogos em casa em um curto espaço de tempo e vender ingressos suficientes. Nem todos, porém, são contra o novo sistema: um presidente de federação apontou que os técnicos das seleções ganham justamente mais tempo para trabalhar com seus jogadores por causa do período mais longo.

As federações europeias querem que a Uefa pressione a Fifa para reverter a mudança, mas isso parece uma tarefa difícil. Isso porque o calendário internacional de partidas está definido até 2030, e a relação entre as duas organizações do futebol se deteriorou gravemente.

Uma eventual mudança de rumo, segundo o the Guardian, também pode depender da futura liderança da Fifa. O presidente Gianni Infantino disputará um novo mandato em março.