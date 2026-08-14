O clube marroquino Raja anunciou oficialmente a contratação do ponta brasileiro Luís Felipe Silva, conhecido como «Felipinho», vindo do Fluminense, no âmbito das movimentações do clube para reforçar o elenco visando a nova temporada.

O jogador, de 24 anos, passou com sucesso pelos exames médicos, antes de assinar um contrato de três temporadas, juntando-se ao grupo do Raja sob o comando do técnico tunisiano Nasreddine Nabi.

Felipinho se destaca pela capacidade de atuar em mais de uma posição no setor ofensivo, já que domina tanto a função de ponta-direita quanto a de ponta-esquerda, além da possibilidade de ser empregado na posição de armador, o que confere à comissão técnica do Raja opções adicionais no plano ofensivo.

Revolta da torcida por causa da contratação do Raja

A contratação de Felipinho pelo Raja provocou uma onda de estranhamento e revolta entre os torcedores do clube, que consideraram que a forma como o clube apresentou seu novo jogador através de suas plataformas oficiais não condiz com a realidade de sua trajetória e sua situação atual, especialmente diante do reduzido número de participações no período recente.

O site marroquino «Le360 Sport» relatou que uma parcela dos torcedores do Raja considerou que a aura que acompanhou o anúncio da contratação elevou consideravelmente o nível das expectativas, antes de virem à tona dados relacionados à trajetória do jogador, suas lesões e sua condição física e competitiva, o que abriu espaço para questionamentos sobre o quão pronto ele está para oferecer a contribuição esperada.

Os pontos de interrogação não se limitam apenas à limitada fama de Felipinho fora do Brasil, mas se estendem também ao seu histórico de lesões, já que o jogador sofreu uma lesão que o afastou dos gramados por cerca de um ano, a partir de março de 2024 e até 2025.

Após seu retorno aos gramados, o jogador brasileiro sofreu uma nova recaída em maio de 2025, o que lhe impôs um período adicional de ausência e afetou sua continuidade e seu nível físico.

Felipinho diante de um desafio físico

Os pontos de interrogação sobre a prontidão de Felipinho aumentam tendo em vista que ele não disputou nenhuma partida oficial desde janeiro de 2026, desta vez por opções técnicas, depois de ter seguido treinando longe do clima de jogos e de não ter sido convocado para atuar pelo time principal.

Essa situação impõe ao Raja lidar com o jogador como um projeto que necessita de uma reabilitação gradual, mais do que como um atleta pronto para atuar diretamente pelo time principal, especialmente após um longo período afastado das competições oficiais.

As comissões técnica e física terão pela frente uma tarefa árdua no próximo período a fim de recuperar a forma física de Felipinho e levá-lo ao nível que lhe permita retornar gradualmente ao clima dos jogos, diante do longo tempo de afastamento da competição.

Nesse contexto, o Raja caminha para inscrever o jogador no time de base, em um movimento que lhe permite recuperar gradualmente seu ritmo físico e competitivo, longe das pressões associadas à participação com o time principal.

As críticas da torcida aumentam diante da vinculação do jogador a um contrato de três temporadas, enquanto o valor total dos vencimentos que ele receberá chega a 240 milhões de cêntimos, à razão de 80 milhões de cêntimos por temporada.

Zrida perto de um destino inesperado

Em outro contexto, o site marroquino «Le360 Sport» revelou que o clube de Meknès está perto de fechar a contratação do meio-campista Mohamed Zrida, depois que as negociações entre as duas partes chegaram a estágios avançados durante o período de transferências de verão.

Esse destino surge como uma surpresa para o jogador, que esteve perto de se transferir para o Hassania Agadir no período passado, antes que as negociações entre as duas partes emperrassem sem que se chegasse a um acordo definitivo.

O clube de Meknès aproveitou o impasse nas negociações e entrou com força na disputa pela contratação, tornando-se o mais próximo de definir o futuro do jogador durante o mercado de verão.

Segundo o «Le360 Sport», as negociações entre Zrida e o clube de Meknès avançaram consideravelmente, restando apenas alguns detalhes contratuais antes de se chegar a um acordo definitivo e ao anúncio oficial da contratação.

Zrida tem 27 anos e possui grande experiência no Campeonato Marroquino, depois de ter subido pelas categorias do Raja até chegar ao time principal, com o qual disputou uma série de partidas locais e continentais, além de ter conquistado vários títulos.

Em fevereiro de 2025, o jogador viveu sua primeira experiência profissional fora do Marrocos, após se transferir para o Al-Ittihad de Trípoli, na Líbia, mas sua experiência não foi bem-sucedida como se esperava.

Após sua experiência fora do Campeonato Marroquino, Zrida está perto de retornar à competição, mas desta vez pela porta do clube de Meknès, que aposta em sua experiência para reforçar seu meio-campo e elevar o nível da disputa dentro do time, visando a nova temporada.