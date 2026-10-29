O amistoso entre Ajax e Bayern de Munique para marcar a inauguração de um novo estádio no Quênia provocou grande indignação. O ex-vice-presidente Rigathi Gachagua está furioso porque dois clubes europeus disputarão a partida inaugural de um estádio financiado com dinheiro dos contribuintes quenianos. Para ele, o futebol do Quênia deveria ter sido o protagonista.

Ajax e Bayern de Munique se enfrentarão em 5 de janeiro de 2027 no novo Raila Odinga International Stadium, também conhecido como Talanta Stadium. O estádio, em Nairóbi, tem capacidade para 60 mil espectadores e será usado no ano que vem durante a Copa Africana de Nações. O presidente William Ruto anunciou o amistoso de prestígio na quarta-feira.

O amistoso renderá uma quantia considerável aos dois clubes europeus. Segundo Absolut Bayern, o Bayern de Munique receberá cinco milhões de euros por sua participação na partida inaugural. A imprensa queniana informa que o Ajax receberá cerca de metade desse valor, aproximadamente 2,5 milhões de euros.

O anúncio da partida especial de inauguração irritou profundamente Gachagua. Em entrevista à imprensa local, o ex-vice-presidente apontou o custo do estádio: 145 bilhões de xelins quenianos, o equivalente a cerca de um bilhão de euros. "Como é possível que um estádio seja pago pelos contribuintes quenianos, enquanto a primeira partida é disputada por estrangeiros?", questionou.

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Gachagua não entende por que os clubes quenianos foram deixados de lado. "Não temos clubes no Quênia?", disse o ex-vice-presidente, citando Gor Mahia e AFC Leopards como opções. Para ele, esses clubes é que deveriam ter tido a oportunidade de fazer história.

Segundo Gachagua, uma partida entre um grande clube europeu e a seleção queniana também teria sido possível. "Por que não trazer uma equipe para jogar contra o Harambee Stars? Assim, pelo menos teríamos um elemento queniano. O que aconteceu com nosso patriotismo e nossa identidade nacional?", perguntou, indignado.

O Ajax, por sua vez, reagiu com entusiasmo ao convite na quarta-feira. "É a inauguração de um novo estádio especial para um enorme público africano, um encontro entre dois grandes nomes do futebol internacional e um momento decisivo para o Quênia rumo à Copa Africana de Nações", declarou o clube de Amsterdã. O Bayern de Munique também vê o duelo como uma oportunidade de fortalecer seus laços com os torcedores africanos.