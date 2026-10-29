Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
imago-sport-1084892542.jpgDeFodi Images
Jeroen van Poppel
Traduzido por

Revolta com milhões em dinheiro dos contribuintes destinados ao Ajax: "Isso não pode ser verdade!"

Bayern de Munique x Ajax
Bayern de Munique
Ajax
Amistosos de clubes

O amistoso entre Ajax e Bayern de Munique para marcar a inauguração de um novo estádio no Quênia provocou grande indignação. O ex-vice-presidente Rigathi Gachagua está furioso porque dois clubes europeus disputarão a partida inaugural de um estádio financiado com dinheiro dos contribuintes quenianos. Para ele, o futebol do Quênia deveria ter sido o protagonista.

Ajax e Bayern de Munique se enfrentarão em 5 de janeiro de 2027 no novo Raila Odinga International Stadium, também conhecido como Talanta Stadium. O estádio, em Nairóbi, tem capacidade para 60 mil espectadores e será usado no ano que vem durante a Copa Africana de Nações. O presidente William Ruto anunciou o amistoso de prestígio na quarta-feira.

O amistoso renderá uma quantia considerável aos dois clubes europeus. Segundo Absolut Bayern, o Bayern de Munique receberá cinco milhões de euros por sua participação na partida inaugural. A imprensa queniana informa que o Ajax receberá cerca de metade desse valor, aproximadamente 2,5 milhões de euros.

O anúncio da partida especial de inauguração irritou profundamente Gachagua. Em entrevista à imprensa local, o ex-vice-presidente apontou o custo do estádio: 145 bilhões de xelins quenianos, o equivalente a cerca de um bilhão de euros. "Como é possível que um estádio seja pago pelos contribuintes quenianos, enquanto a primeira partida é disputada por estrangeiros?", questionou.

Próximas partidas
FCB

FCB

Amistosos de clubes

05 de jan. de 2027

AJX

AJX

Gachagua não entende por que os clubes quenianos foram deixados de lado. "Não temos clubes no Quênia?", disse o ex-vice-presidente, citando Gor Mahia e AFC Leopards como opções. Para ele, esses clubes é que deveriam ter tido a oportunidade de fazer história.

Segundo Gachagua, uma partida entre um grande clube europeu e a seleção queniana também teria sido possível. "Por que não trazer uma equipe para jogar contra o Harambee Stars? Assim, pelo menos teríamos um elemento queniano. O que aconteceu com nosso patriotismo e nossa identidade nacional?", perguntou, indignado.

O Ajax, por sua vez, reagiu com entusiasmo ao convite na quarta-feira. "É a inauguração de um novo estádio especial para um enorme público africano, um encontro entre dois grandes nomes do futebol internacional e um momento decisivo para o Quênia rumo à Copa Africana de Nações", declarou o clube de Amsterdã. O Bayern de Munique também vê o duelo como uma oportunidade de fortalecer seus laços com os torcedores africanos.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google