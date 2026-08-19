O francês Moussa Diaby, ponta do Al-Ittihad, está mais perto do que nunca de deixar o clube durante a atual janela de transferências de verão, após um desenvolvimento surpreendente em seu futuro.

O jornalista saudita Majed Hood afirmou que o clube alemão Bayer Leverkusen entrou em negociações aceleradas com o Al-Ittihad para contratar Moussa Diaby na atual janela de transferências de verão.

O jornalista saudita explicou, em publicação em sua conta pessoal na rede social "X", que o ponta francês deixará o Al-Ittihad com grande probabilidade, tanto que o clube já começou a procurar um substituto para ele.

O Bayer Leverkusen entrou em negociações com o Al-Ittihad para contratar Diaby desde o início da atual janela de transferências de verão, porém essas negociações foram significativamente interrompidas no período recente.

Diaby joga pelo Al-Ittihad desde o verão de 2024, quando se transferiu para suas fileiras vindo do inglês Aston Villa, tendo desempenhado papel de protagonista na conquista dos títulos da Saudi Pro League e da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas.

Contudo, o desempenho do ponta francês caiu consideravelmente na temporada passada, o que fez seu nome ser associado à transferência para alguns clubes, com destaque para a Inter de Milão, antes de o Bayer Leverkusen intervir para contratá-lo.

O jogador de 27 anos retornará ao Bayer Leverkusen após 3 anos de sua saída, tendo atuado pelo clube entre 2019 e 2023, antes de se transferir para o Aston Villa, de onde saiu rumo ao Al-Ittihad no verão de 2024.

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