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Ele vai ficar na Itália após o verão europeu? O futuro de Nick Woltemade pode ter sofrido uma reviravolta.

A passagem de Nick Woltemade pela Juventus pode continuar após o verão europeu. Uma grande surpresa parece estar a caminho.

Segundo o jornal italiano Gazzetta dello Sport , a Juve gostaria de manter o jogador da seleção. Até poucas semanas atrás, porém, Woltemade vinha sendo alvo frequente de duras críticas . Já havia também especulações sobre possíveis substitutos.

Após um início decepcionante, o jogador de 24 anos se adaptou e, segundo a reportagem, também estaria se sentindo bem em Turim, o que está de acordo com suas declarações recentes . "É muito bom" estar em Turim, disse Woltemade durante uma visita ao ATP Finals. A Juve é um "clube muito grande, há muito carinho dos torcedores aqui. Estou muito satisfeito. As últimas partidas foram boas para mim, pessoalmente, e as coisas foram melhorando cada vez mais. Estou me adaptando cada vez melhor."

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Recentemente, Woltemade também passou a aparecer com frequência entre os titulares na Serie A e marcou seu primeiro gol no campeonato antes da pausa para as seleções, no empate por 2 a 2 com a Fiorentina. Na Liga Europa, já soma cinco participações em gols.

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Nick Woltemade fica na Juventus? Dois modelos de transferência são discutidos

Por isso, dois modelos de transferência estão sendo discutidos. O preferido e, ao mesmo tempo, mais provável seria um novo empréstimo com opção de compra posterior por um preço razoável. Essa cláusula não consta do acordo atual com o Newcastle United, clube ao qual Woltemade pertence.

Uma contratação em definitivo no próximo verão europeu seria bem mais difícil do ponto de vista financeiro. Os Magpies provavelmente fariam de tudo para recuperar o máximo possível dos 75 milhões de euros mais bônus pagos ao VfB Stuttgart em 2025, inclusive para contratar um substituto de renome à altura dos objetivos ambiciosos do clube. O Tuttosport especulou recentemente, porém, que o Newcastle poderia fazer uma concessão, sem mencionar valores exatos.

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Segundo a Gazzetta dello Sport, Francisco Conceicao também poderia se tornar uma moeda de troca. Ao que tudo indica, o Newcastle busca um reforço para a ponta direita, o que poderia colocar o português em foco. Já no verão europeu passado, houve rumores sobre a saída do jogador de 23 anos, que, no entanto, teria se oposto à transferência e insistido em permanecer.

Getty Images

Francisco Conceicao vai para o Newcastle?

Seu empresário, Jorge Mendes, porém, continuaria procurando opções para o cliente e mantém uma boa relação com o Newcastle. Ainda assim, a Juve precisaria vender Conceicao por um valor superior ao que pagou para liberar mais recursos para uma possível contratação de Woltemade. Fala-se em 40 milhões de euros como possível valor, depois de ele ter sido contratado em definitivo junto ao FC Porto por 32 milhões de euros em 2025.

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No domingo, Woltemade provavelmente terá outra chance de mostrar seu valor. A Juve receberá o Venezia, e a expectativa é que o técnico Luciano Spalletti o escale no ataque ao lado de Randal Kolo Muani.