O holandês Frenkie de Jong está perto de uma mudança marcante em sua trajetória no Barcelona, depois que o técnico alemão Hansi Flick começou a testar a possibilidade de utilizá-lo na posição de zagueiro central, em um movimento que pode ir além das soluções táticas e estar ligado a preocupações médicas sobre a condição de seu joelho, além da concorrência pelas vagas no meio-campo.

O jornalista Santi Ovalle revelou, na rádio "Cadena SER", que De Jong treinou como zagueiro central após seu retorno aos treinos coletivos, em meio a indícios de que essa opção pode fazer parte dos planos de Flick para a próxima etapa.

O movimento ganha importância adicional diante da existência de opiniões médicas, segundo informou Ovalle, que consideram que uma cirurgia no jogador pode ser necessária, alertando sobre a possibilidade de que a instabilidade do joelho persista caso a intervenção cirúrgica não seja realizada, o que poderia afetar sua capacidade de desempenhar algumas funções dentro de campo.

Atuar no meio-campo obriga De Jong a mudar de direção constantemente, além de acelerar e parar de forma repentina, movimentos que exigem grande estabilidade na articulação do joelho. Já jogar como zagueiro central poderia reduzir a frequência de alguns desses movimentos, ainda que não elimine as exigências físicas associadas à posição.

Flick prepara o terreno para mudança de posição de De Jong

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A opção de utilizar De Jong na zaga central não era novidade nos planos do treinador alemão, já que Flick havia aberto a porta para essa possibilidade em uma coletiva de imprensa antes do confronto com o Getafe, quando disse: "Claro que ele pode jogar. Temos várias opções, e Frenkie é uma das opções para atuar como zagueiro central".

A questão não se limita à condição médica, pois o jogador enfrenta uma concorrência crescente no meio-campo, com a presença de Marc Bernal entre as opções disponíveis, além dos nomes titulares na escalação do Barcelona. Enquanto isso, não parece que Flick considere De Jong um substituto direto de Pedri, e essa situação pode levar o treinador a buscar um novo papel que dê ao jogador uma maior oportunidade de participação.

Betis como porta de retorno

No que diz respeito à recuperação, os últimos indícios parecem positivos, já que De Jong se sente bem durante os treinos e não sente dores, de acordo com declarações de Flick, que apontou a possibilidade de seu retorno contra o Real Betis, reforçando a necessidade de lhe dar o tempo suficiente para recuperar sua condição.

O treinador do Barcelona disse: "Talvez ele esteja disponível contra o Betis. Está em boas condições e não sente dor, mas precisa de tempo, e vamos dar isso a ele".

O jogador holandês espera chegar em plena forma antes do confronto com o Real Madrid no Clássico, mas seu retorno às competições dependerá de sua evolução física e da decisão da comissão técnica.

A nova posição prepara uma possível saída?

A possibilidade de transformar De Jong em zagueiro central abre espaço para questionamentos sobre seu futuro no Barcelona, depois de ter passado a maior parte de sua carreira atuando no meio-campo, sendo um dos elementos importantes do time nessa posição.

E se o jogador sentir que seu novo papel reduz sua importância no meio-campo ou não se adequa ao seu potencial, isso poderá afetar seus planos futuros, em meio a especulações de que a mudança de posição também possa estar relacionada ao seu futuro no clube. Porém, nos dados apresentados não há confirmações de que o Barcelona esteja caminhando para facilitar sua saída.

O verdadeiro teste virá quando De Jong recuperar sua plena condição física, pois as escolhas de Flick revelarão se utilizá-lo na zaga central é uma orientação permanente para reposicioná-lo ou uma solução temporária imposta pelas circunstâncias da recuperação e pelas necessidades da equipe.

Grande surpresa: Flick surpreende De Jong após seu retorno