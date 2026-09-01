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Reviravolta repentina: transferência de El Aynaoui para o Leipzig está prestes a fracassar

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Tropeço nos minutos finais levanta questionamentos

A transferência do internacional marroquino Nael El Aynaoui, da Roma para o Leipzig, entrou em uma fase de incerteza, depois que surgiram novos problemas que ameaçam desfazer o negócio, que parecia caminhar para ser concluído.

De acordo com diversas fontes, encabeçadas pelo "Foot Mercato", o acordo entre Roma e Leipzig pela transferência de El Aynaoui está agora ameaçado de fracassar, apesar de o negócio ter chegado a estágios avançados.

O meio-campista marroquino deveria se transferir para o Leipzig por empréstimo, no valor de 4 milhões de euros, com opção de compra ao final da temporada avaliada em mais 25 milhões de euros, sendo que essa opção se tornaria obrigatória caso determinadas condições fossem cumpridas.

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 El Aynaoui viajou ontem, segunda-feira, para se submeter aos exames médicos, mas diversas reportagens indicaram, nesta terça-feira, a existência de problemas que dificultam a concretização de sua transferência para o clube alemão.

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Até o momento, não ficou clara a natureza dos obstáculos que ameaçam o negócio, o que ocorre em um momento em que a estratégia da Roma nas últimas horas da janela de transferências passa por uma situação de confusão.

As movimentações da Roma

A Roma também esperava fechar um último negócio com a contratação do ponta Jamie Leweling, do Stuttgart, por cerca de 35 milhões de euros, mas reportagens apontaram o cancelamento do voo que o levaria da Alemanha para a capital italiana.

A permanência de El Aynaoui, caso não seja possível concretizar sua transferência para o Leipzig, pode alterar os cálculos da Roma no caso Manu Koné, já que o clube pode pensar em aceitar a oferta do Chelsea, de 60 milhões de euros, pela contratação do meio-campista francês.

Nesse caso, o negócio pode incluir também a transferência de Jamie Bynoe-Gittens para a Roma por empréstimo, por ser um jogador que atua em uma posição semelhante à de Leweling, e que estava sendo cogitado como opção alternativa.

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