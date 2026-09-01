A transferência do internacional marroquino Nael El Aynaoui, da Roma para o Leipzig, entrou em uma fase de incerteza, depois que surgiram novos problemas que ameaçam desfazer o negócio, que parecia caminhar para ser concluído.

De acordo com diversas fontes, encabeçadas pelo "Foot Mercato", o acordo entre Roma e Leipzig pela transferência de El Aynaoui está agora ameaçado de fracassar, apesar de o negócio ter chegado a estágios avançados.

O meio-campista marroquino deveria se transferir para o Leipzig por empréstimo, no valor de 4 milhões de euros, com opção de compra ao final da temporada avaliada em mais 25 milhões de euros, sendo que essa opção se tornaria obrigatória caso determinadas condições fossem cumpridas.

El Aynaoui viajou ontem, segunda-feira, para se submeter aos exames médicos, mas diversas reportagens indicaram, nesta terça-feira, a existência de problemas que dificultam a concretização de sua transferência para o clube alemão.

Até o momento, não ficou clara a natureza dos obstáculos que ameaçam o negócio, o que ocorre em um momento em que a estratégia da Roma nas últimas horas da janela de transferências passa por uma situação de confusão.

As movimentações da Roma

A Roma também esperava fechar um último negócio com a contratação do ponta Jamie Leweling, do Stuttgart, por cerca de 35 milhões de euros, mas reportagens apontaram o cancelamento do voo que o levaria da Alemanha para a capital italiana.

A permanência de El Aynaoui, caso não seja possível concretizar sua transferência para o Leipzig, pode alterar os cálculos da Roma no caso Manu Koné, já que o clube pode pensar em aceitar a oferta do Chelsea, de 60 milhões de euros, pela contratação do meio-campista francês.

Nesse caso, o negócio pode incluir também a transferência de Jamie Bynoe-Gittens para a Roma por empréstimo, por ser um jogador que atua em uma posição semelhante à de Leweling, e que estava sendo cogitado como opção alternativa.

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