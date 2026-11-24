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A poucas horas do desfecho de um dos casos mais polêmicos da história da Copa Africana de Nações, a disputa entre Marrocos e Senegal ganhou um novo capítulo depois que o lado marroquino revelou um episódio que, suspeita-se, pode afetar o andamento do processo em análise na Corte Arbitral do Esporte (CAS). O fato envolve um suposto telefonema entre o presidente da federação senegalesa e um dos árbitros responsáveis pela decisão final.

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Enquanto as duas seleções aguardam uma decisão definitiva sobre quem é o campeão da edição de 2025, a notícia levantou questionamentos sobre a natureza do contato entre as partes envolvidas na disputa e os juízes encarregados de julgá-la, sobretudo porque a acusação envolve um dos membros do painel de três árbitros que analisa o recurso senegalês contra a decisão da Confederação Africana de Futebol (CAF).

Por outro lado, fontes próximas à cúpula da federação senegalesa se apressaram em negar qualquer contato desse tipo, e o episódio segue cercado por duas versões contraditórias, à espera do que os próximos dias podem revelar.

Segundo informou a rede francesa "RMC Sport", o assessor jurídico da Real Federação Marroquina de Futebol enviou uma carta oficial à Corte Arbitral do Esporte, informando a ocorrência de um "incidente" que teria acontecido nas últimas horas e pedindo que ele fosse levado em consideração. O lado marroquino se reservou ainda o direito de tomar as medidas legais cabíveis.

De acordo com a versão marroquina, o episódio consiste em um telefonema feito no último domingo entre Abdoulaye Fall, presidente da Federação Senegalesa de Futebol, e o especialista jurídico alemão que é um dos três árbitros nomeados pela Corte Arbitral do Esporte para analisar a disputa sobre a final da Copa Africana de Nações de 2025.

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A alegação é extremamente delicada, já que o advogado alemão integra o painel encarregado de emitir a decisão final. Isso levou o lado marroquino a registrar oficialmente o episódio perante a Corte, sem revelar mais detalhes sobre a natureza ou o conteúdo do suposto telefonema.

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Senegal nega, e a Corte mantém o silêncio

Em contrapartida, várias fontes próximas à cúpula da Federação Senegalesa de Futebol, ouvidas pela "RMC Sport", negaram que tenha havido qualquer telefonema entre Abdoulaye Fall e o especialista jurídico alemão.

Com isso, as versões marroquina e senegalesa sobre o episódio entram em choque, num momento em que o caso fica cada vez mais sensível com a aproximação do anúncio da decisão final, que definirá o campeão oficial do torneio continental.

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Já a Corte Arbitral do Esporte preferiu não entrar nos detalhes da polêmica e anunciou a suspensão de todos os seus contatos com a imprensa sobre a decisão aguardada até a divulgação de seu comunicado oficial.

A Corte deve divulgar sua sentença na próxima terça-feira, encerrando um longo capítulo da batalha jurídica que se arrasta há cerca de dez meses, desde a final entre as seleções de Marrocos e Senegal.

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Como a taça passou do Senegal para Marrocos?

A origem da crise remonta à final da Copa Africana de Nações de 2025, marcada por acontecimentos extraordinários: os jogadores da seleção senegalesa deixaram o gramado e foram para os vestiários, cumprindo uma decisão do técnico Pape Thiaw, em protesto contra a marcação de um pênalti a favor de Marrocos nos instantes finais do tempo regulamentar.

Após uma paralisação de cerca de 15 minutos, os jogadores senegaleses voltaram a campo e viram Brahim Díaz desperdiçar a cobrança com uma cavadinha à "Panenka", antes de a seleção senegalesa decidir o confronto na prorrogação com um gol de Pape Gueye.

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Apesar da derrota de Marrocos dentro de campo, o caso não terminou com o apito final. A federação marroquina apresentou recurso ao Comitê de Apelação da Confederação Africana de Futebol, alegando que a saída dos jogadores senegaleses do gramado configurava um abandono, o que exigiria que a seleção fosse considerada derrotada.

Em 17 de março, o Comitê de Apelação decidiu a favor de Marrocos, declarando sua vitória por 3 a 0 e concedendo-lhe o título da Copa Africana de Nações de 2025, com base no entendimento de que o Senegal havia abandonado a partida.

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A federação senegalesa, porém, rejeitou a decisão e recorreu à Corte Arbitral do Esporte para contestá-la, levando a batalha dos gramados para os corredores da Justiça esportiva internacional.

Agora, a poucas horas do aguardado desfecho, a denúncia marroquina e a resposta senegalesa acrescentaram um novo capítulo ao caso, que já não se limita a definir o campeão africano: ele passou a ser cercado por uma crescente polêmica jurídica, que coloca sob os holofotes a lisura do processo de julgamento da disputa.