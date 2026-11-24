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Nova reviravolta na disputa pelo título da Copa Africana de Nações: o Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) devolveu o título ao Senegal, vencedor em campo, e declarou o Marrocos perdedor.

A decisão dos três juízes responsáveis pelo caso foi “unânime”, segundo um comunicado divulgado na terça-feira. Com isso, o CAS reverteu a decisão tomada em março pela comissão de recursos da Confederação Africana de Futebol (CAF).

O tribunal concluiu “que a decisão de dar continuidade à partida ou encerrá-la cabia, em caráter definitivo, exclusivamente ao árbitro”, diz a fundamentação: “Ao apitar para a retomada do jogo, o árbitro deixou claro que as condições para sua continuidade estavam reunidas.” Segundo o tribunal, “não há dúvida de que os efeitos da decisão do árbitro se limitavam exclusivamente ao campo de jogo”. Portanto, o juiz da partida não cometeu “nenhum erro de direito”.

A comissão de recursos da CAF havia anulado a vitória do Senegal por 1 a 0 na final, disputada em Rabat, capital do Marrocos, e atribuído um triunfo por 3 a 0 à seleção anfitriã. A federação senegalesa então recorreu ao CAS. A disputa jurídica sem precedentes teve origem nas cenas caóticas durante a final de 18 de janeiro . O Marrocos ainda pode recorrer ao Tribunal Federal suíço. Nesse caso, a corte não decidiria sobre o mérito da disputa, mas examinaria questões processuais.

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Após a decisão do CAS, um suposto episódio anterior ao julgamento, relatado pela federação marroquina, ganha importância. Segundo uma fonte próxima à entidade, teria ocorrido no domingo uma conversa telefônica entre um dos três juízes do CAS responsáveis pelo caso e o presidente da federação senegalesa, Abdoulaye Fall. Se a ligação realmente aconteceu, ela poderia colocar em dúvida a imparcialidade desse árbitro.

Vários jogadores do Senegal, entre eles o ex-astro do Bayern de Munique Sadio Mane, deixaram temporariamente o campo pouco antes do fim, em protesto contra um pênalti polêmico marcado para o Marrocos quando o placar estava em 0 a 0 . Alguns torcedores senegaleses também tentaram invadir o gramado. A partida ficou paralisada por quase 20 minutos, até que os jogadores do Senegal voltaram e o jogo pôde ser retomado. O Marrocos desperdiçou o pênalti e, graças a um gol de Pape Gueye na prorrogação, o Senegal venceu por 1 a 0.

Getty Images

Em março, a CAF anulou o resultado da partida. A Federação Senegalesa de Futebol (FSF) classificou então a decisão como o “roubo administrativo mais evidente da história do nosso esporte” e recorreu ao CAS. O tribunal agora confirmou a vitória do Senegal por 1 a 0 conquistada em campo.