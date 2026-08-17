O goleiro do Aston Villa, o argentino Emiliano Martínez, não vai se juntar à Juventus neste verão, após as conversas realizadas entre os dois clubes.

O jornal "The Athletic" havia informado que o Aston Villa recebeu uma nova proposta da Juventus para contratar o goleiro, de 33 anos, sendo que as negociações contribuíram para reduzir a distância entre os dois clubes quanto ao valor da transferência, além de as condições pessoais do goleiro argentino não representarem um problema.

No entanto, a Juventus não vai avançar com a transferência e agora voltará sua atenção para outros alvos na posição de goleiro.

Isso acontece ao mesmo tempo em que o Aston Villa chegou a um acordo para contratar o goleiro do Parma, Zion Suzuki, considerado pelo clube como sua primeira opção para a próxima temporada 2026-2027.

O Aston Villa começou a dar andamento às negociações para concluir a contratação de Suzuki, ao mesmo tempo em que continuam as discussões sobre o futuro de Martínez, e está previsto que o internacional japonês se junte à equipe inglesa, independentemente do futuro de Martínez.

Martínez, que assinou um novo contrato de cinco anos com o Aston Villa em 2024, também esteve fortemente ligado a uma saída do clube no verão passado.

O Manchester United havia entrado em negociações com ele e apresentou uma proposta para contratá-lo por empréstimo nas etapas finais do mercado de transferências, mas a proposta foi recusada.

Ainda assim, Martínez continuou desempenhando um papel fundamental no Aston Villa na temporada passada, tendo disputado 44 partidas e contribuído para que a equipe do técnico Unai Emery ocupasse a quarta colocação na Premier League, além da conquista do título da Liga Europa.

Martínez também foi um dos principais jogadores da Argentina na Copa do Mundo deste verão, sendo titular em todas as partidas de sua seleção, antes de perder para a Espanha na final.

Martínez disputou 256 partidas pelo Aston Villa desde que chegou ao clube, vindo do Arsenal, em setembro de 2020.

Caso ele saia, isso fará parte de um verão que registrou grandes mudanças no elenco do Aston Villa, após as saídas de Morgan Rogers, Youri Tielemans e Lucas Digne.