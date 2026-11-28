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A crise dentro da Federação Italiana de Futebol se agravou depois que Giovanni Malagò, comissário especial da entidade, entrou em um novo confronto com as associações que representam jogadores e treinadores. O motivo são declarações sobre a escolha de Roberto Mancini para comandar a seleção italiana, em meio a mudanças nas alianças antes das aguardadas eleições para a presidência da federação.

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Malagò havia vencido com ampla vantagem, em junho passado, a eleição para a presidência da federação, com o apoio da associação dos jogadores italianos e da associação dos treinadores. Esse apoio, porém, mudou poucos meses depois: as duas associações anunciaram respaldo a Adriano Galliani, após a anulação do resultado da eleição por falta de alguns documentos e a marcação de um novo pleito para o próximo dia 14 de dezembro.

A tensão aumentou nas últimas 24 horas, depois que Malagò afirmou que as associações de jogadores e de treinadores não queriam a contratação de Mancini como técnico da seleção italiana. A declaração levou as duas entidades a divulgar um comunicado conjunto para responder e negar o que classificaram como alegações falsas.

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O comunicado, publicado pelo Football Italia, diz o seguinte: "O comissário especial da Federação Italiana de Futebol deu asas à imaginação, comentando posições que não existiram e reconstruindo fatos que não aconteceram. Nem a associação dos jogadores italianos nem a associação dos treinadores italianos manifestaram, em momento algum, uma posição negativa em relação à escolha de Roberto Mancini como técnico da seleção nacional".

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As duas associações acrescentaram que não pediram para opinar sobre a escolha do treinador e explicaram que o ex-presidente da federação não as consultou sobre essa decisão, assim como não as consultou em suas outras escolhas, declarações e posicionamentos nos âmbitos nacional e internacional. Elas reforçaram ainda que não se opunham à contratação de Mancini.

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O comunicado lembrou que essa posição já havia sido confirmada recentemente por Renzo Ulivieri, presidente da associação dos treinadores. Em seguida, as duas entidades pediram que os conflitos pessoais fossem deixados de lado no período que resta até a eleição de 14 de dezembro, para que o foco fique nas questões centrais e nos problemas estruturais que afetam o futebol italiano.

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Mancini não era a primeira opção de Malagò na busca por um novo técnico para a seleção. Antes, ele havia encarregado Paolo Maldini e Leonardo de procurar o treinador ideal, e houve contatos com Pep Guardiola e Carlo Ancelotti, mas ambos recusaram o cargo.

Depois das duas tentativas frustradas, Malagò chegou a um acordo com Andrea Pirlo para comandar a seleção, mas suspendeu o passo por causa da polêmica envolvendo um contrato de patrocínio ligado a uma empresa de apostas russa. Assim, o nome de Mancini acabou voltando à tona, e a forma como ele foi escolhido virou agora o centro da disputa entre Malagò e as duas associações.

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