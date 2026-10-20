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Vincent KompanyGetty Images
Traduzido por

Revés inesperado para o Bayern de Munique antes do confronto com o Arsenal

V. Kompany
M. Olesen
Bayern de Munique x Arsenal
Bayern de Munique
Arsenal
Liga dos Campeões
Bélgica
Dinamarca
Alemanha
England

O que aconteceu?

O Bayern de Munique sofreu um revés antes do aguardado confronto contra o Arsenal pela Liga dos Campeões da Europa, depois que seu técnico belga, Vincent Kompany, ficou ausente dos treinos e da coletiva de imprensa que antecede a partida, por causa de uma infecção viral, em meio à esperança de seu retorno a tempo de comandar a equipe no duelo marcado para quarta-feira.

O clube alemão anunciou, em comunicado oficial na terça-feira, que Kompany foi aconselhado a descansar por causa da infecção viral, o que o impedirá de comparecer à sessão de treinos e à coletiva de imprensa antes do jogo, válido pela terceira rodada da fase de liga do torneio continental.

O treinador belga havia acompanhado a goleada do Bayern sobre o Leipzig por 6 a 1, no último sábado, pelo Campeonato Alemão, do banco de reservas, depois de também sofrer com problemas na coxa, enquanto seu auxiliar Aaron Danks orientou os jogadores durante a partida.

Danks assumiu o comando dos treinos da equipe e também vai comparecer à coletiva de imprensa no lugar de Kompany, em uma missão que já havia desempenhado na temporada passada, quando o treinador belga ficou ausente por suspensão durante o jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões da Europa contra o Paris Saint-Germain.

Ausência de Olise

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Nesse contexto, o Bayern de Munique não contará com os serviços de seu ponta francês Michael Olise contra o Arsenal, o que obriga os demais jogadores a compensarem sua ausência em um dos principais confrontos da rodada europeia.

O atacante inglês Harry Kane pediu aos companheiros que aproveitem a oportunidade e assumam a responsabilidade, ressaltando que a ausência de um jogador titular afeta a equipe, mas dá a outros elementos a chance de provar suas capacidades.

Kane afirmou: "Quando um dos jogadores titulares está ausente, você certamente sente a diferença, mas em momentos como esse, outros jogadores precisam assumir a responsabilidade e agarrar a oportunidade. Outros podem jogar, e esperamos que cumpram a missão da melhor forma possível".

O confronto tem uma importância especial para as duas equipes, já que cada uma busca fortalecer sua posição na fase de liga, enquanto o Bayern se apoia em um retrospecto histórico que lhe dá uma vantagem moral, pois a última vitória do Arsenal em Munique remonta a 2013.

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