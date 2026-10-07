Revelado o árbitro mais próximo de apitar o Clássico, e a imprensa madrilenha inicia campanha contra ele

O jornalista espanhol Roberto Gómez revelou o nome do árbitro que será o responsável por comandar o clássico entre Barcelona e Real Madrid, no estádio Camp Nou, no domingo, 25 de outubro, pela décima rodada do Campeonato Espanhol.

Roberto Gómez anunciou, pelo programa "La Tribu", na rádio Marca, que o árbitro Hernández Hernández vai dirigir o clássico, e Raúl Varela, apresentador do programa, respondeu imediatamente à notícia dizendo: "Bem, essa é uma má notícia".

O comentarista disse em tom de brincadeira, segundo o jornal "Marca", ligado ao lado do Real Madrid: "Agora começa a campanha para impedir isso, bem, amanhã talvez seja Fran Soto...", numa referência à possibilidade de mudança de árbitro por causa da opinião do locutor.

Por sua vez, Varela explicou suas ressalvas quanto à condução do jogo entre Barcelona e Real Madrid por Hernández Hernández, dizendo: "Não gosto dele como árbitro, e não gosto do seu histórico em clássicos. Acho que isso é totalmente desnecessário. Acredito que é uma decisão equivocada", ao que Roberto Gómez respondeu: "Você acabou de estragar tudo".

Quando Roberto Gómez lhe perguntou sobre outros árbitros, Varela sugeriu vários nomes que, em sua opinião, seriam mais adequados para dirigir o jogo mais importante do Campeonato Espanhol e disse: "Prefiro Martínez Munuera, por exemplo. Gosto muito desse árbitro", e também citou De Burgos Bengoetxea, a quem descreveu como "uma boa pessoa e um bom árbitro".







