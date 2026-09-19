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Revelada a verdade sobre a movimentação do Marrocos para convocar o filho de Van Persie

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Qual é a história?

Shaqueel van Persie, atacante do Feyenoord da Holanda e filho do ex-craque Robin van Persie, tem despertado interesse crescente nos últimos tempos, em meio à circulação de notícias sobre movimentações marroquinas para convencê-lo a defender a seleção do Marrocos, aproveitando-se de suas origens marroquinas por parte de mãe.

Segundo o site marroquino "Hesport", até o momento não há qualquer negociação ou contato oficial entre a Federação Real Marroquina de Futebol e o jogador de 19 anos ou seu entorno, ao contrário do que noticiaram alguns veículos de imprensa a respeito da existência de uma movimentação para definir sua situação.

A fonte esclareceu que Mohamed Ouahbi, técnico da seleção do Marrocos, ainda não tomou a iniciativa de entrar em contato com Van Persie, seja diretamente, seja por meio de seus representantes ou de sua família, apontando que a comissão técnica prefere acompanhar a evolução do jogador antes de dar qualquer passo oficial.

A postura de Ouahbi está relacionada, de acordo com a mesma fonte, ao fato de ele não ter chegado a uma convicção plena sobre as capacidades técnicas do jovem atacante, o que o levou a continuar observando-o no período atual, sem entrar em negociações sobre seu futuro internacional.

Van Persie é considerado uma das promessas em ascensão na academia do Feyenoord, onde atua como centroavante, e já defendeu a seleção da Holanda sub-17, disputando por ela seis partidas nesta temporada.

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Apesar de ter participado anteriormente das seleções de base da Holanda, isso, em princípio, não impede a possibilidade de ele vir a ser convocado para defender o Marrocos no futuro, de acordo com as regras que regulam a elegibilidade de jogadores que têm a possibilidade de representar mais de uma seleção.

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