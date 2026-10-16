Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, revelou a verdade sobre a existência de movimentações urgentes dentro do Manchester United para promover uma mudança no comando técnico, após a última derrota da equipe para o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões.

Romano disse, durante um vídeo em seu canal no YouTube: "Vou atualizar vocês sobre todos os assuntos. Hoje, precisamos falar sobre o Manchester United e parar um pouco na situação da equipe, para responder às suas perguntas e esclarecer algumas coisas. Com certeza, há pontos que precisam de esclarecimento depois de mais uma derrota e de outra atuação decepcionante".

E acrescentou: "Não foi a pior atuação se olharmos para as últimas partidas do Manchester United, seja na forma de lidar com o jogo ou no estilo de jogo. Nunca é fácil disputar uma partida contra o Atlético de Madrid em seu estádio, além disso o nível da competição é completamente diferente de alguns jogos que a equipe fez no início da temporada. Ainda assim, eles sofreram novamente diante do Atlético de Madrid, e o time não conseguiu vencer e perdeu a partida, o que é algo que pode acontecer".

E prosseguiu: "Mas o problema para o Manchester United diz respeito à situação geral da equipe no momento, e esse é o motivo da clara preocupação dos torcedores do clube, por isso chegou a hora de esclarecer algumas coisas".

Sobre a possibilidade de uma decisão imediata a respeito do futuro de Michael Carrick, Romano explicou: "Alguns de vocês me perguntam se há consequências imediatas que possam atingir Michael Carrick. A resposta é que não se espera nenhuma movimentação repentina de última hora, seja esta noite, pela manhã ou nas próximas horas, no que diz respeito a mudanças no comando técnico do Manchester United".

E completou: "O Manchester United certamente espera obter resultados diferentes nos próximos dias e semanas, e o clube acompanha de perto o que acontece dentro da equipe, porque o nível atual é inaceitável. Mas, ao mesmo tempo, o Manchester United ainda não iniciou nenhum contato com outro treinador para abrir conversas ou se preparar para o futuro".

E continuou: "No momento, o Manchester United segue apoiando Michael Carrick. Repito isso porque essa é a impressão predominante dentro do clube, mas o futebol, no fim das contas, é uma indústria governada por resultados. O Manchester United precisa mudar seus resultados o mais rápido possível, caso contrário o risco para o futuro de Carrick pode se tornar real e sério".

E encerrou esse ponto dizendo: "No momento, especificamente hoje, a situação ainda está sob controle, mas é preciso ter muito cuidado ao olhar para as próximas partidas, especialmente porque a tabela de jogos do Manchester United é bastante complicada. Apesar disso, o clube ainda demonstra confiança em Carrick".





A situação de Antonio Conte

E Romano comentou: "O que posso confirmar hoje é que não existem até agora quaisquer negociações avançadas ou movimentações concretas e sérias entre Antonio Conte e o Manchester United".

E acrescentou: "Talvez o ponto mais relevante no caso de Antonio Conte seja que, ao contrário de situações anteriores nas quais ele preferia esperar até o início de uma nova temporada, fazer a pré-temporada e trabalhar com o seu próprio elenco, desta vez ele estaria aberto a assumir um trabalho no meio da temporada".

E prosseguiu: "Isso não se limita apenas ao Manchester United, já que Conte estaria aberto a assumir o comando de qualquer equipe durante a atual temporada, seja o Manchester United, algum clube italiano ou qualquer outro destino".

Romano explicou: "Conte faz a exigência de que o clube tenha uma história de grande tradição, pois ele não quer ir para o Oriente Médio apenas para ganhar dinheiro e depois voltar à Europa alguns anos mais tarde. Sua ideia é seguir sua carreira na Europa com um clube histórico".

E apontou para as declarações recentes de Conte, dizendo: "Antonio Conte mencionou em uma entrevista alguns dias atrás que estaria aberto a treinar um clube que tenha uma grande história e que deseje voltar ao seu nível anterior".

E finalizou: "Portanto, Conte está certamente aberto a essas oportunidades. Resta ver se ele voltará ao Manchester United caso Carrick deixe o cargo, se assumirá o comando de algum clube italiano ou se surgirá outra surpresa. Conte está preparado para essas possibilidades, mas até agora não existem contatos concretos entre ele e o Manchester United".



