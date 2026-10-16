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Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduzido por

Revelada a verdade sobre a demissão de Carrick: qual a posição de Conte sobre comandar o Manchester United

M. Carrick
A. Conte
Manchester United
Atlético de Madrid
Premier League
Liga dos Campeões
England
Itália
Espanha

Clima tenso dentro do Manchester United

Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, revelou a verdade sobre a existência de movimentações urgentes dentro do Manchester United para promover uma mudança no comando técnico, após a última derrota da equipe para o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões.

Romano disse, durante um vídeo em seu canal no YouTube: "Vou atualizar vocês sobre todos os assuntos. Hoje, precisamos falar sobre o Manchester United e parar um pouco na situação da equipe, para responder às suas perguntas e esclarecer algumas coisas. Com certeza, há pontos que precisam de esclarecimento depois de mais uma derrota e de outra atuação decepcionante".

E acrescentou: "Não foi a pior atuação se olharmos para as últimas partidas do Manchester United, seja na forma de lidar com o jogo ou no estilo de jogo. Nunca é fácil disputar uma partida contra o Atlético de Madrid em seu estádio, além disso o nível da competição é completamente diferente de alguns jogos que a equipe fez no início da temporada. Ainda assim, eles sofreram novamente diante do Atlético de Madrid, e o time não conseguiu vencer e perdeu a partida, o que é algo que pode acontecer".

E prosseguiu: "Mas o problema para o Manchester United diz respeito à situação geral da equipe no momento, e esse é o motivo da clara preocupação dos torcedores do clube, por isso chegou a hora de esclarecer algumas coisas".

Sobre a possibilidade de uma decisão imediata a respeito do futuro de Michael Carrick, Romano explicou: "Alguns de vocês me perguntam se há consequências imediatas que possam atingir Michael Carrick. A resposta é que não se espera nenhuma movimentação repentina de última hora, seja esta noite, pela manhã ou nas próximas horas, no que diz respeito a mudanças no comando técnico do Manchester United".

E completou: "O Manchester United certamente espera obter resultados diferentes nos próximos dias e semanas, e o clube acompanha de perto o que acontece dentro da equipe, porque o nível atual é inaceitável. Mas, ao mesmo tempo, o Manchester United ainda não iniciou nenhum contato com outro treinador para abrir conversas ou se preparar para o futuro".

E continuou: "No momento, o Manchester United segue apoiando Michael Carrick. Repito isso porque essa é a impressão predominante dentro do clube, mas o futebol, no fim das contas, é uma indústria governada por resultados. O Manchester United precisa mudar seus resultados o mais rápido possível, caso contrário o risco para o futuro de Carrick pode se tornar real e sério".

E encerrou esse ponto dizendo: "No momento, especificamente hoje, a situação ainda está sob controle, mas é preciso ter muito cuidado ao olhar para as próximas partidas, especialmente porque a tabela de jogos do Manchester United é bastante complicada. Apesar disso, o clube ainda demonstra confiança em Carrick".


A situação de Antonio Conte

E Romano comentou: "O que posso confirmar hoje é que não existem até agora quaisquer negociações avançadas ou movimentações concretas e sérias entre Antonio Conte e o Manchester United".

E acrescentou: "Talvez o ponto mais relevante no caso de Antonio Conte seja que, ao contrário de situações anteriores nas quais ele preferia esperar até o início de uma nova temporada, fazer a pré-temporada e trabalhar com o seu próprio elenco, desta vez ele estaria aberto a assumir um trabalho no meio da temporada".

E prosseguiu: "Isso não se limita apenas ao Manchester United, já que Conte estaria aberto a assumir o comando de qualquer equipe durante a atual temporada, seja o Manchester United, algum clube italiano ou qualquer outro destino".

Romano explicou: "Conte faz a exigência de que o clube tenha uma história de grande tradição, pois ele não quer ir para o Oriente Médio apenas para ganhar dinheiro e depois voltar à Europa alguns anos mais tarde. Sua ideia é seguir sua carreira na Europa com um clube histórico".

E apontou para as declarações recentes de Conte, dizendo: "Antonio Conte mencionou em uma entrevista alguns dias atrás que estaria aberto a treinar um clube que tenha uma grande história e que deseje voltar ao seu nível anterior".

E finalizou: "Portanto, Conte está certamente aberto a essas oportunidades. Resta ver se ele voltará ao Manchester United caso Carrick deixe o cargo, se assumirá o comando de algum clube italiano ou se surgirá outra surpresa. Conte está preparado para essas possibilidades, mas até agora não existem contatos concretos entre ele e o Manchester United".


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