Relatos da imprensa revelaram por quanto tempo o craque português Cristiano Ronaldo ficará afastado de sua equipe, o Al-Nassr, no início da nova temporada 2026-2027.

O jornal saudita "Al-Yaum" afirmou que Ronaldo desfalcará as duas primeiras partidas do Al-Nassr na nova temporada, contra o Al-Fateh e o Al-Diriyah.

O Al-Nassr enfrenta o Al-Fateh no próximo sábado, pela primeira rodada da Roshn Saudi League, três dias antes do confronto com o Al-Diriyah, pelos 32 avos de final da Copa do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas.

Segundo o jornal saudita, Ronaldo ficará de fora dessas duas partidas após a realização de sua festa de casamento com a namorada Georgina Rodríguez, neste sábado.

Ronaldo está ausente do Al-Nassr desde o fim da campanha da seleção de Portugal na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, no dia 6 de julho passado, após a derrota para a Espanha por 1 a 0, nas oitavas de final.

Todos esperavam que o craque português retornasse aos treinos do Al-Nassr após o prazo legal, que se estende por 21 dias a partir da eliminação da Copa do Mundo, mas isso não aconteceu; ele sequer se juntou à pré-temporada no exterior, encerrada na última quarta-feira.

Com o retorno a Riade, Ronaldo manteve sua ausência, tendo ficado fora de todos os treinos da equipe nas três cidades onde realizou a pré-temporada, seja na capital saudita, em Abha ou em Lisboa, ao longo de 32 dias.

O Al-Nassr, comandado por Ronaldo, busca manter o título do Campeonato Saudita conquistado na temporada passada após sete anos de jejum, além de conquistar o título da Liga dos Campeões da Ásia da Elite pela primeira vez em sua história.