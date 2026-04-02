Monica Geuze traiu o zagueiro do Almere City, James Lawrence, segundo revelou Yvonne Coldeweijer em sua conta no Instagram.

A “rainha do juice” escreveu em seu canal do Instagram que recebeu informações vindas do vestiário do Almere City, onde o galês joga.





“O romance entre Monica e o rapper Kevin já dura há muito tempo. Ela o traiu durante o relacionamento com James. Foi isso que James contou aos seus companheiros de equipe no Almere. Ele sofreu muito com isso. Segundo seus companheiros, ele ficou muito abalado.”

“O rompimento entre Monica e James foi um choque total para ele”, continua ela. A influenciadora contou pessoalmente ao capitão do Almere City que havia se apaixonado por outra pessoa.

Atualmente, Geuze ainda está namorando o rapper Kevin, embora os dois não apareçam em público.

Lawrence joga no Almere City desde o verão de 2024. Nesta temporada, o zagueiro central já disputou 22 partidas da Keuken Kampioen Divisie pelo clube.







