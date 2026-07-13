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Reunião secreta em Nova York... Rescisão do contrato de Klopp com a Red Bull em questão de horas

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Ex-técnico do Liverpool não continuará como embaixador da marca alemã

Reportagens da imprensa confirmaram que dirigentes da Federação Alemã de Futebol se reunirão com Oliver Mintzlaff, diretor executivo de esportes da empresa “Red Bull”, amanhã, terça-feira, na tentativa de concluir os trâmites para rescindir o contrato de Jürgen Klopp com a seleção alemã, para que ele assuma o comando da equipe.

De acordo com a revista alemã “Kicker”, a reunião discutirá a possibilidade de rescindir antecipadamente o contrato de Klopp com a Red Bull — que se estende até 2029 —, no qual ele atua como chefe do departamento de futebol internacional do grupo; Mintzlaff se encontrará com Klopp em Nova York ainda esta semana.

Klopp já chegou a um acordo preliminar com dirigentes da Federação Alemã de Futebol, incluindo o presidente Bernd Neuendorf e o vice-presidente Hans-Joachim Watzke, durante uma reunião realizada nos Estados Unidos, onde o ex-técnico do Borussia Dortmund e do Liverpool atua como analista esportivo no canal “Magenta TV” durante a Copa do Mundo.

Está previsto que Klopp assine um contrato válido até 2030, mas o acordo com a “Red Bull”, onde trabalha atualmente, ainda não foi finalizado.

A permanência de Klopp na “Red Bull” como embaixador da marca é amplamente cogitada pela mídia, mas alguns dirigentes da Federação Alemã de Futebol não apoiam essa solução.

A revista “Kicker” esclareceu que Klopp poderia continuar prestando consultoria ao setor de franquias esportivas da empresa global nos períodos em que não estiver trabalhando com a seleção.

A seleção alemã precisa de um técnico após a demissão de Julian Nagelsmann, que ocorreu após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no México e no Canadá, para a seleção do Paraguai.

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