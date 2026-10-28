Reunião de reconciliação: Carrick e Bruno frente a frente antes do confronto com o Chelsea

O técnico do Manchester United, Michael Carrick, e seu capitão, Bruno Fernandes, tiveram conversas diretas e francas, numa tentativa de conter a crise interna antes do aguardado confronto contra o Chelsea.

Fernandes havia ficado no banco de reservas sem ser utilizado durante a dura derrota por 3 a 0 contra o Bournemouth no último domingo, numa decisão que surpreendeu a todos.

A exclusão do astro português da escalação titular veio como punição direta após ele criticar publicamente as táticas de Carrick depois da humilhante derrota por 4 a 1 para o Como na Liga dos Campeões, atitude que inflamou a ira da comissão técnica.

Reconciliação sem pedido de desculpas claro

Fontes informaram à "BBC Sport" que a dupla conversou em particular com o objetivo de discutir as questões pendentes e pôr fim à tensão. Ainda não está claro se Fernandes, nomeado capitão do time em 2023, apresentou um pedido de desculpas formal por suas declarações.

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Espera-se que o meia-armador português retorne à escalação titular no jogo de sábado contra o Chelsea, numa tentativa de restabelecer o equilíbrio.

Carrick escapa da demissão temporariamente

A demissão de Carrick era amplamente esperada após o jogo contra o Bournemouth, mas a diretoria do clube decidiu lhe conceder uma última chance de comandar a equipe em Stamford Bridge.

Apesar de a equipe ocupar a 16ª posição na Premier League e ter conquistado apenas uma vitória em oito partidas nesta temporada, a diretoria não responsabiliza Carrick por completo.

Altos dirigentes entendem que os próprios jogadores, um elenco que acreditam ser capaz de se classificar para a Liga dos Campeões, estão apresentando um desempenho ruim e carregam grande parte da responsabilidade. Um dos jogadores disse à "BBC Sport": "Todos nós sentimos vontade de corrigir a situação. Os jogadores, a comissão técnica, todos."

Carrick recebeu uma boa notícia na quarta-feira, com o retorno aos treinos do jovem meio-campista Kobbie Mainoo após duas semanas de ausência por conta de lesão.

Substitutos em cima da mesa

Ainda assim, apesar da decisão de mantê-lo, fontes da "BBC Sport" informaram que o clube já elaborou uma lista reduzida de possíveis substitutos, que inclui Eddie Howe, ex-técnico do Newcastle United, e Julian Nagelsmann, ex-técnico da Alemanha e do Bayern Munich.

As fontes esclareceram que qualquer decisão de contratar Howe custaria ao clube uma compensação de milhões de libras ao Newcastle, enquanto Nagelsmann está disponível como profissional livre no mercado.



