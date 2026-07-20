Retorno sem brilho da seleção argentina... O governo cancela as comemorações e Messi não volta com a delegação

A Argentina acordou para um dos finais mais cruéis de sua história na Copa do Mundo, depois que o sonho de defender o título se esvaiu na final, transformando a viagem de volta para casa de uma jornada de comemoração tão esperada em um cenário repleto de tristeza e decepção. Enquanto a delegação da seleção do “Tango” se prepara para chegar ao país nas próximas horas, a viagem será completamente diferente do que os jogadores e torcedores esperavam antes do início do torneio.

O avião que transporta a delegação da seleção argentina se prepara para pousar no país em poucas horas, em uma das viagens de volta mais tristes da memória recente. A equipe do técnico Lionel Scaloni retorna abatida pela decepção após a perda do sonho de conquistar o título, em um clima muito distante das comemorações que eram esperadas.

Lionel Messi será a ausência mais notável na viagem de volta, após decidir permanecer nos Estados Unidos e viajar diretamente para Miami, onde reside desde que se juntou à Major League Soccer, em vez de acompanhar a delegação até a Argentina.

Messi não foi o único que optou por não voltar com a seleção, já que a Federação Argentina de Futebol revelou que outros nove jogadores preferiram seguir caminhos diferentes após o término do torneio: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Geronimo Rulli, Nico Baz, Nahuel Molina e Lautaro Martínez.

Esses jogadores preferiram viajar diretamente para se juntar aos seus clubes, a fim de se prepararem para a nova temporada ou iniciar suas férias de verão, em vez de retornar à Argentina com o restante da delegação, segundo informou o jornal espanhol “Marca”.

De acordo com a mídia argentina, o governo decidiu que a recepção à seleção, marcada para segunda-feira, se limitará a uma cerimônia oficial no aeroporto de Ezeiza, com a presença de forças de segurança e viaturas de bombeiros, sem a realização de qualquer comemoração popular.

As reportagens citaram uma fonte de alto escalão do palácio presidencial afirmando que a ideia de realizar uma comemoração popular para receber a seleção foi totalmente descartada, devido ao clima que se seguiu à perda do título.

As reportagens acrescentaram que os próprios jogadores da seleção não demonstraram entusiasmo pela realização de comemorações em grande escala, preferindo descansar após o término do torneio, antes do início das férias ou do retorno aos seus clubes, encerrando assim o capítulo da Copa do Mundo em um clima marcado pela decepção, em vez das cenas de alegria que a torcida argentina esperava vivenciar.