A sétima rodada da Joy League de elite sub-21 trouxe muita emoção, após registrar nove confrontos com resultados que variaram entre vitórias difíceis e empates com muitos gols, enquanto Al-Hilal, Al-Ahli e Al-Tadamon chamaram a atenção no aspecto ofensivo, e três jogadores marcaram dois gols cada de forma marcante, encabeçados por Louay Al-Obaidi, estrela do Al-Hilal, que conduziu sua equipe a uma vitória expressiva sobre o Al-Feiha.

No que diz respeito à disputa na classificação, o Al-Ittihad lidera o cenário com 19 pontos, após conquistar seis vitórias e um empate, sem derrotas, enquanto o Al-Ahli aparece em segundo com 15 pontos, seguido por Al-Hilal e Al-Fateh, com 13 pontos cada, com a disputa seguindo acirrada entre as equipes da ponta e pontuações próximas nas colocações seguintes.

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Resultados da sétima rodada: Al-Hilal com três gols e Al-Ittihad segue vencendo

O Neom resolveu seu confronto diante do Al-Ettifaq com a vitória por 2 a 1, enquanto o Al-Hilal fez uma apresentação forte diante do Al-Feiha e venceu por 3 a 0, combinando eficiência ofensiva e solidez defensiva.

O confronto entre Al-Ahli e Al-Tadamon terminou empatado em 3 a 3, em uma das partidas mais emocionantes e com mais gols da rodada, enquanto o Al-Nassr empatou com o Al-Wehda por 2 a 2, ficando cada equipe com apenas um ponto.

Nos demais confrontos, o Al-Jabalain venceu o Al-Najma por 1 a 0, e as partidas entre Al-Khaleej e Al-Kholood, e entre Al-Hazem e Al-Qadisiyah, terminaram em empate sem gols.

O Al-Riyadh também empatou com o Al-Faisaly por 2 a 2, enquanto o Al-Ittihad conseguiu vencer o Al-Taawoun por 2 a 1, reforçando sua posição na liderança da classificação com 19 pontos, mantendo sua caminhada invicta após sete partidas disputadas.

Al-Hilal, Al-Ahli e Al-Tadamon: as equipes mais fortes ofensivamente

Al-Hilal, Al-Ahli e Al-Tadamon dividiram a liderança entre as equipes que mais marcaram gols na rodada, após cada uma balançar as redes três vezes.

O Al-Hilal conseguiu converter sua superioridade em uma vitória limpa sobre o Al-Feiha, enquanto o confronto entre Al-Ahli e Al-Tadamon teve uma troca ofensiva emocionante que terminou empatada em 3 a 3, com as duas equipes saindo com três gols cada, sem que nenhum dos lados conseguisse definir o duelo.

No lado defensivo, seis equipes saíram sem sofrer gols: Al-Hilal diante do Al-Feiha, Al-Jabalain diante do Al-Najma, Al-Khaleej e Al-Kholood no confronto direto entre eles, e Al-Hazem e Al-Qadisiyah na partida que terminou sem gols.

Esses resultados refletem um contraste claro entre as equipes que conseguiram impor seu domínio ofensivo e aquelas que apostaram na organização defensiva para sair com resultados positivos.

Louay Al-Obaidi, estrela da rodada: e três duplas de gols acendem a disputa

Louay Al-Obaidi roubou a cena com a camisa do Al-Hilal, depois de marcar dois gols na vitória sobre o Al-Feiha por 3 a 0, tornando-se um dos principais destaques da sétima rodada.

Seu brilho veio para confirmar sua presença ofensiva entre os jovens talentos da Joy League de elite, após contribuir de forma eficaz para que sua equipe conquistasse uma vitória tranquila, que combinou a marcação de gols com a manutenção da meta sem ser vazada.

Al-Obaidi não foi o único a marcar dois gols em uma mesma partida, já que a rodada teve outra dupla de gols de Battal Al-Harthi com o Al-Riyadh, enquanto Ziyad Al-Shammari marcou dois gols pelo Al-Tadamon durante o emocionante empate diante do Al-Ahli por 3 a 3.

Dessa forma, a rodada teve três duplas de gols com a assinatura de três jogadores, um indicativo do impacto individual dos talentos e de sua capacidade de mudar o rumo das partidas.

No final das contas, a sétima rodada reuniu vitórias importantes das equipes da ponta e empates marcados por farta produção de gols, além de um brilho individual notável de alguns jogadores jovens.

E enquanto o Al-Ittihad segue na liderança da classificação com 19 pontos, Al-Ahli, Al-Hilal e Al-Fateh aguardam as próximas rodadas para manter a perseguição, ao mesmo tempo em que os holofotes seguem voltados aos talentos que começaram a impor seus nomes em uma das principais competições de categorias de base da Arábia Saudita.