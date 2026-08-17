O espanhol Rodri, astro do Manchester City, preferiu se transferir para o Barcelona em vez do Real Madrid, e a negociação está a caminho de ser fechada oficialmente nos próximos dias.

Diversas reportagens da imprensa apontaram ontem, domingo, que Barcelona e Manchester City chegaram a um acordo completo sobre a transferência de Rodri para o time catalão.

O site oficial da "Bola de Ouro" revelou, em reportagem publicada nesta segunda-feira, os motivos pelos quais Rodri deu preferência ao Barcelona, afirmando que vestir a camisa do Barcelona é considerado uma oportunidade ideal para exibir por completo seu estilo de jogo.

Acrescentou que ele será visto como o sucessor de Sergio Busquets nessa posição, pois ambos compartilham a capacidade de atuar como âncora defensiva, ler o desenrolar da partida a partir do primeiro passe e organizar a circulação da bola sob pressão.

Há mais de uma década, o trio formado por Sergio Busquets, Xavi Hernández e Andrés Iniesta redefiniu o futebol europeu com seu domínio absoluto da posse de bola e do ritmo.

Hoje, sob o comando do técnico alemão Hansi Flick, o Barcelona busca construir uma dinâmica semelhante com o novo trio de meio-campo formado por Rodri, Pedri e Dani Olmo.

Sem dúvida, o novo trio de meio-campo compartilha semelhanças futebolísticas e físicas com o trio Busquets-Xavi-Iniesta da era de ouro do Barcelona.

Nesse sentido, o trio Rodri-Pedri-Olmo reúne as qualidades essenciais que o futebol moderno exige.

Rodri confere disciplina tática, presença física e controle do ritmo do jogo lá de trás; Pedri adiciona inteligência espacial e passes fluidos, enquanto Dani Olmo garante as arrancadas verticais entre as linhas.

É uma parceria que já provou sua eficácia ao conduzir a seleção espanhola à conquista do título da Copa do Mundo, exatamente como fizeram Xavi, Iniesta e Busquets em 2010.

Além disso, o sistema de Flick conta com opções de altíssimo nível graças ao fluxo de jovens jogadores como Gavi, Fermín López e Marc Casadó.

O site apontou que Rodri escolheu o Barcelona porque o modelo tático do clube se encaixa naturalmente com sua compreensão do jogo.

Depois de ter alcançado o topo do futebol individualmente e como parte de um time, o meio-campista retorna ao Campeonato Espanhol para assumir a liderança do clube que inspirou seu desenvolvimento profissional.

Com sua chegada, o time blaugrana, comandado por Flick, passa a contar mais uma vez com um meio-campo completo com o objetivo de dar início a uma nova era de sucesso.