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FRANCE-BASTILLE DAY-PARADEAFP

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Resposta rápida... A “FIFA” aceita o pedido do presidente da França antes do confronto com a Espanha

França
Copa do Mundo
França x Espanha
Espanha
França
Espanha
EUA

O que vai acontecer na partida das semifinais da Copa do Mundo?

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) atendeu a um pedido oficial do presidente francês Emmanuel Macron para que seja observada uma minuto de silêncio antes do início da partida entre França e Espanha nas semifinais da Copa do Mundo de 2026.

Esse pedido foi feito em homenagem às vítimas do ataque terrorista que atingiu a cidade de Nice, na noite de 14 de julho de 2016, ocorreu um ataque com um veículo quando um homem dirigiu propositalmente um caminhão de carga contra uma multidão que comemorava o Dia da Bastilha no Parque dos Ingleses. O ataque resultou na morte de 84 pessoas, enquanto a polícia abateu o agressor.

Macron anunciou, por meio de sua conta no site “X”, que a cerimônia de um minuto de silêncio será realizada na noite de terça-feira no estádio AT&T, na cidade de Arlington, no estado americano do Texas, pouco antes do apito inicial do tão aguardado confronto. 

O presidente francês agradeceu ao presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), Gianni Infantino, por ter aceitado prontamente o pedido.

A partida coincide com o décimo aniversário do ataque sangrento ocorrido em 14 de julho de 2016, durante as comemorações do feriado nacional francês, o “Dia da Bastilha”, quando um motorista de caminhão atropelou uma multidão de foliões na orla de Nice, resultando na morte de 85 pessoas e ferindo centenas.

Copa do Mundo
França crest
França
FRA
Espanha crest
Espanha
ESP

O confronto entre França e Espanha terá início às 22h, horário de Meca, em um confronto que reúne dois dos principais candidatos ao título, e a partida começará, desta vez, com um momento de homenagem às vítimas de um dos ataques terroristas mais trágicos da história recente da França.

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