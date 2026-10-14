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O jovem astro espanhol responde com atitude, não com palavras

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Lamine Yamal, jovem estrela do Barcelona, respondeu na prática às declarações do gabonês Mario Lemina, meio-campista do Galatasaray, depois de dar duas assistências em três minutos com toques de criatividade, contribuindo para a vitória da equipe catalã por 4 a 1, no confronto entre os dois times na última terça-feira, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

A grande atuação de Yamal veio em uma partida cuja atmosfera ganhou ainda mais emoção por causa de uma antiga declaração de Lemina, de agosto de 2025, quando ele foi questionado sobre o astro espanhol e respondeu com uma frase que gerou ampla polêmica: "Quem é Lamine Yamal? Não o conheço, eu conheço Leroy Sané", em declarações que voltaram com força ao centro das atenções antes do duelo europeu entre Barcelona e Galatasaray

Apesar de mais de um ano ter passado desde essas palavras, a aproximação da data da partida fez com que elas voltassem a circular em larga escala pelos meios de comunicação e pelas redes sociais, especialmente entre os torcedores do Barcelona, que consideraram a declaração um menosprezo ao talento de seu time, ainda que não tenha ficado claro se o jogador do Galatasaray disse aquelas palavras em tom de brincadeira ou se provocou deliberadamente a torcida do clube catalão.

A história não se limitou às declarações que circularam antes do jogo, já que o início da partida registrou um atrito entre Lemina e Yamal, que evoluiu para uma leve discussão entre os dois, antes de o árbitro intervir rapidamente para encerrar a situação e devolver a tranquilidade ao campo.

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Esse episódio aumentou a temperatura do confronto, coincidindo com a volta das declarações do jogador do Galatasaray ao centro das atenções, fazendo com que os olhares se voltassem para Yamal e para sua capacidade de responder dentro de campo, diante do grande interesse que acompanhou as falas de Lemina antes do apito inicial.

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A resposta mais marcante de Yamal veio por meio de sua atuação dentro de campo, após apresentar lampejos técnicos de destaque e dar duas assistências em apenas três minutos no começo do segundo tempo, contribuindo para a ampla vitória do Barcelona na casa da equipe turca e confirmando mais uma vez sua capacidade de fazer a diferença graças às suas habilidades e à sua visão ofensiva.

Os desdobramentos do confronto não pararam na resposta de Yamal dentro de campo, já que Lemina se tornou alvo da ironia de vários torcedores de futebol nas redes sociais após a partida, especialmente também depois que o jogador gabonês deixou o jogo substituído apenas cinco minutos após o terceiro gol do Barcelona.







