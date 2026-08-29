Resposta definitiva: Kessié define sua situação sobre transferência para a Juventus

O marfinense Franck Kessié, ex-jogador do Al Ahly, definiu sua posição sobre uma transferência para a Juventus durante a atual janela de transferências de verão.

De acordo com a rede "Sky Sport Italia", Kessié informou à Juventus a recusa em se transferir para o clube neste verão.

Kessié ficou disponível para uma transferência gratuita, após o término de seu contrato com o Al Ahly em junho passado.

A Juventus entrou em negociações com os representantes do jogador por mais de um mês, e as duas partes realizaram uma reunião direta na cidade de Milão no início desta semana.

A transferência de Fabio Miretti para o Beşiktaş parecia ter aberto o caminho para a transferência de Kessié à Juventus, no entanto, Gianluca Di Marzio, repórter da rede Sky Sport, informou que o veterano meio-campista comunicou à Juventus que não havia condições adequadas para concluir o negócio.

O jornal "La Gazzetta dello Sport" havia informado no início desta semana sobre o interesse por parte da Roma também em contratar Kessié.

A Juventus disputa nesta noite sua primeira partida em casa na nova temporada do Campeonato Italiano, quando recebe o Parma no Allianz Stadium.

A janela de transferências de verão do Campeonato Italiano termina no dia 1º de setembro de 2026, às 20h no horário local.



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