Reportagens da imprensa revelaram que o mexicano Julián Quionis, estrela do Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita, será transferido para o Chelsea durante a próxima janela de transferências de verão, após seu excelente desempenho na Copa do Mundo de 2026.

Quinones chamou a atenção na Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, onde marcou quatro gols e deu uma assistência em cinco partidas, levando a seleção de seu país à classificação para as oitavas de final, antes da derrota para a Inglaterra por 2 a 3.

O renomado jornalista Ben Jacobs afirmou, em um tuíte publicado em sua conta pessoal no site “X”, que o Chelsea não fez nenhuma oferta para contratar Kenonis, apesar de algumas notícias que abordaram o assunto.

Ben Jacobs esclareceu que, mesmo que receba alguma proposta pela contratação do atacante mexicano, o Al-Qadisiyah recusa categoricamente a ideia de se desfazer dele no próximo verão, tendo em vista o excelente desempenho que ele tem apresentado pelo clube.

O jogador de 29 anos apresentou seu melhor desempenho pelo Al-Qadisiyah na última temporada, quando conquistou o título de artilheiro do Campeonato Saudita, após marcar 33 gols em 31 partidas, ficando apenas um gol atrás do inglês Ivan Toney, atacante do Al-Ahli.

Desde que chegou ao clube do leste, Kenonis disputou 68 partidas em diversas competições, nas quais marcou 62 gols e deu 12 assistências, com uma média superior a uma contribuição por jogo.

Vale lembrar que o Al-Qadisiyah se prepara para disputar a Liga dos Campeões da Ásia pela primeira vez em sua história, após ter conquistado o quarto lugar na última temporada da Liga Roshen da Arábia Saudita.