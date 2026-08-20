Resposta contundente de Inzaghi sobre os rumores de desentendimento com Benzema

O italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, esclareceu sua posição sobre a polêmica em torno de sua relação com o francês Karim Benzema, após dar declarações claras depois da vitória sobre o Al-Feiha por 3 a 0, na noite de quinta-feira, pela segunda rodada da Liga Roshn de Profissionais.

Nos últimos dias, surgiram especulações sobre a existência de um desentendimento entre Inzaghi e Benzema, ao mesmo tempo em que se falava do desejo do Al-Hilal de dispensar o atacante francês por causa da queda de rendimento, mas o treinador italiano fez questão de transmitir uma mensagem completamente diferente durante a coletiva de imprensa após o confronto contra o Al-Feiha.

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Inzaghi disse: "De forma geral, jogamos com organização e alta qualidade, e é natural apresentar esse tipo de desempenho com a pressão dos jogos", ressaltando sua satisfação com a imagem apresentada pela equipe e com a capacidade de lidar com a sequência de compromissos no início da temporada.

E acrescentou: "Buscamos sempre o melhor e a melhoria do nível da equipe, estou feliz com o desempenho do time no ataque e com a atuação coletiva de destaque", numa indicação de que seu foco está no desenvolvimento de todo o sistema e não na avaliação de um único jogador, apesar da polêmica contínua em torno de Benzema.

Inzaghi defende Benzema e esclarece sua posição

Ao abordar o atacante francês, a mensagem de Inzaghi foi clara, quando disse: "Karim Benzema é um bom jogador que servirá à equipe", confirmando de forma direta seu apego ao jogador e negando na prática o que se comenta sobre a existência de uma crise entre eles ou a intenção do clube de dispensá-lo.

O treinador italiano não se limitou a falar de Benzema, mas também elogiou o holandês Crysencio Summerville, dizendo: "E também os reforços recentes da equipe, como o excelente holandês Summerville", ressaltando que as novas contratações representam parte do trabalho que a diretoria vem realizando para elevar a qualidade do time.

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Inzaghi também abordou a questão das transferências, explicando: "O mercado de transferências, do qual a direção esportiva do clube é responsável, funciona bem desde antes do início do período de preparação, apesar do atraso de alguns jogadores para se juntarem ao grupo", pondo assim um ponto final nas especulações sobre sua interferência direta nas decisões de contratações e saídas.

Com essas declarações, parece que Inzaghi fechou a porta para os rumores que ligavam seu futuro com Benzema a desentendimentos internos, reafirmando que o jogador francês ainda faz parte de seus planos, e que o Al-Hilal segue trabalhando no desenvolvimento de seu elenco sob a supervisão da direção esportiva, enquanto a equipe continua colhendo vitórias no início da temporada.