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Repreensão dura: Mourinho fica furioso com os jogadores do Real

Real Madrid x Fiorentina
Real Madrid
Fiorentina
Amistosos de clubes
J. Mourinho
Espanha

José Mourinho, técnico do Real Madrid, não hesitou em dirigir duras críticas aos seus jogadores, após o mau início do segundo tempo diante da Fiorentina.

O Real Madrid disputou um amistoso contra a Fiorentina, na noite de sábado, que terminou com um empate positivo por 2 a 2.

O Merengue encerrou o primeiro tempo em vantagem, pelo placar de 2 a 1, desperdiçando várias oportunidades claras de gol.

Porém, entrou no segundo tempo de maneira completamente diferente, o que deu à Fiorentina a chance de igualar o placar aos 58 minutos, por meio de Moise Kean.

O jornal As noticiou que Mourinho repreendeu duramente seus jogadores, após o mau início da equipe no segundo tempo.

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O periódico explicou que o time merengue entrou no segundo tempo num estado de relaxamento e perdeu o controle da partida, o que provocou a ira do treinador português.

Mourinho aproveitou o período de pausa destinado à hidratação (Cooling Break) para dirigir uma forte repreensão aos seus jogadores, exigindo que elevassem o nível de desempenho e recuperassem a concentração.

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